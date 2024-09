Emil, el cantante peruano, se presentó en el Arena 1 de la Costa Verde de Lima como telonero del concierto de la artista argentina María Becerra. La noche del jueves, el evento atrajo a un gran público que coreó su tema “Piola de Flow”.

A través de su cuenta de Instagram, Emil compartió su satisfacción por la experiencia y calificó el show como el mejor de su carrera. “Ni yo me la creo todo lo que pasó ayer (jueves). Simplemente gracias”, expresó.

También destacó: “Les juro que ha sido el mejor show que he dado en toda mi vida. Gracias a todos los que fueron y por mostrarme su respeto, a los que me conocen y a los que no, solo quiero decirles que no les voy a fallar”.

La presentación de Emil refuerza su posición en la escena musical peruana y su capacidad para conectar con el público.