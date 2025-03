Emil sigue trabajando en el desarrollo de su carrera a nivel internacional con una gira de medios que lo llevará por Ecuador, Colombia y Estados Unidos por varias semanas. Pero las buenas noticias no quedan ahí, ya que también confirmó que será el encargado de abrir el concierto del colombiano Beéle en Lima el próximo 4 de abril en Costa 21 de la Costa Verde.

“Este 2025 lo estoy empezando con todo, pues no sólo estoy de gira por Ecuador, Colombia y Estados Unidos promocionando mi tema ‘Tokio’; sino que he sido elegido para abrir el próximo concierto de Beéle en Lima. Me encuentro motivado por todo eso, pues cada día sigo avanzando musicalmente y el público me respalda en todo momento”, dijo el cantante peruano.

Hace unos días, Emil lanzó su tema “Tokio”, donde pone a prueba su versatilidad en el género porque combina el afrobeat como base musical y narra la historia de un amor de verano.

“Estoy muy contento porque ya está sonando ‘Tokio’ en todas las plataformas, el público se ha enganchado y disfruta con una canción fresca que cuenta la historia de un amor de verano, pues quién no se ha ilusionado o enamorado en estas épocas”, precisó Emil.

Emil abrió concierto de María Becerra y Piso 21

La carrera de Emil se ha visto en ascenso, pues en los últimos meses ha participado como artista invitado en los conciertos de María Becerra y Piso 21, con un total respaldo por parte del público, que reconocía su talento y entrega en el escenario.

Incluso con Piso 21 llegó a cantar junto a ellos en el show y los músicos colombianos rescataron la calidad de Emil, asegurando que es uno de los mejores representantes del género urbano del Perú.

