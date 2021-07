Conforme a los criterios de Saber más

Cuando en marzo del año pasado el COVID-19 nos obligó a iniciar un periodo de cuarentena del que todavía hoy no salimos por completo, Emilio Jaime supo que era momento de tomar decisiones drásticas. Su nombre ya se había hecho conocido gracias a su paso por los ‘realities’ de competencia a los que había ingresado con el objetivo de dar a conocer su música, pero en ese revuelo que es el ‘prime time’ de la TV peruana, ya pocos se acordaban de que era cantante. Así, ya alejado de los sets, decidió invertir el 100% de su energía en su proyecto musical y, pese a lo apocalíptico que lucía el mundo en el 2020, hacer maletas para irse a Medellín a absorber todo lo que la llamada ‘capital del reggaetón’ tenía que ofrecerle.

En Medellín lo esperaba Juan Pablo Piedrahita, un colombiano que, tras trabajar con artistas como J Balvin, había visto potencial en Emilio Jaime, y se convertiría en su manager. Con él armó su equipo y entró al estudio de grabación, en donde descubrió una disciplina de trabajo con la que soñaba. “Desde que llegué a Medellín, me encerré a grabar, en 6 meses de trabajo, hicimos 30 canciones y de esas 30, preseleccionamos 18″, recuerda el artista de 23 años, sobre los inicios de lo que sería su transformación en EMIL, un cambio de nombre que para él representa también el sello de su evolución.

“Cuando iba a un lugar para promocionar mi música, me salían con otras cosas que no eran las que yo iba a promocionar. El cambio de nombre viene para dejar a Emilio Jaime en el pasado. Es como un renacer. EMIL es la evolución de Emilio Jaime, es la persona que quiere inspirar a otros artistas peruanos y del mundo a que persigan sus sueños”, explica el cantante, cuyo nuevo nombre -tomado en homenaje a cómo lo solía llamar su madre cuando lo regañaba- es también el título de su EP debut.

El álbum está compuesto por 7 temas, que eligió tras enviarle las 18 canciones preseleccionadas a gente estratégica de su entorno y de la música para que voten por sus favoritas. Entre esas elegidas estaba “Mente abierta”, una canción que EMIL, asegura, siempre supo que iba a ser la llamada a defender este EP, pero que se hizo más grande de lo que esperaba por una cuestión del destino.

Una noche en Medellín

Emilio Jaime había tenido que postergar el lanzamiento del álbum, que ya tenía listo desde abril del 2021, por la coyuntura agitada que se vivía en el Perú cuando, una noche, en una reunión de amigos organizada por su manager, apareció Reykon, un nombre muy conocido en la escena reggaetonera.

El peruano sabía que era una oportunidad importante, pero no imaginó que, ya avanzada la velada, sería el mismo colombiano el que le pediría que le muestre algunos de los temas que había estado grabando en Medellín. Emilio no perdió la oportunidad y le puso todo su EP. Grande fue su sorpresa cuando, al final de la noche, su manager le dijo que a Reykon le había gustado tanto “Mente abierta” que quería sumar su voz a la versión final.

“Si yo por apurado o por emocional hubiera salido con mi EP el 12 de mayo, como estaba previsto, no habría salido con Reykon. La canción ya estaba grabada y con video, pero ese mensaje me queda: en esta carrera hay que ser pacientes, esta carrera es una maratón”, piensa ahora el cantante, que dice haber llegado a un nivel de determinación que le da la confianza en lo que se viene para su futuro.

“Uno tiene que meterle corazón, dejar hasta la última gota de sudor, esta es una carrera difícil, hay que lucharla, pero estoy con el 200% de motivación. Realmente, yo estoy muy motivado y muy contento porque siento que mi evolución es notoria, la música (que estoy haciendo) está muy buena. Mis sueños se van cumpliendo de a pocos: tener un equipo de trabajo, que el trabajo que hagamos se vea súper profesional, que se valore el resultado. Yo no quiero que esto sea un ‘hobbie’, quiero hacer carrera y luego quiero apoyar a los talentos peruanos, quiero hacer industria”, afirma.

El origen de ‘la causa’

Por eso, además de su cambio de nombre, Emilio Jaime tomó el seudónimo de ‘La causa’, con el que ahora también firma sus canciones. “En Colombia todo el mundo me dice ‘La causa’, causa o causita. Ya he puesto de moda la jerga peruana”, bromea y explica sobre su nueva filosofía de vida: “Yo sé que la televisión te da una pantalla enorme y lo valoro muchísimo, pero mi lema ahora es: ‘music is my causa’, ese es mi propósito. Si no hubiera dejado la TV, no le estaría metiendo el 100% a mi carrera. Yo no me avergüenzo de haber pasado por la TV, fue parte de mi proceso, pero ahora me interesa que me conozcan por mi música”.

Aunque en recientes entrevistas, EMIL ha mencionado el caso de Maluma, la estrella de la música que alguna vez estuvo de participante de “Combate”, como ejemplo, dice que encuentra inspiración en la historia de varios latinos hoy convertidos en figuras de adoración internacional.

“Cada artista está en donde está porque se ha sacado la m... Yo ahora sé que hay mucho sacrificio detrás y que hay que quemar varias etapas. La vida de un artista es muy difícil, yo estoy viviendo ese proceso, sé lo difícil que es. Yo veo a Maluma, a Daddy Yankee, a Ozuna, a todos esos locos, y me pongo a pensar en el proceso dificilísimo que deben haber pasado para estar donde están. Créeme que estoy experimentando muchas cosas difíciles, pero por mi carrera las acepto”, confiesa.

¿Y qué sigue ahora para EMIL? “Este EP es mi carta de presentación, pero nosotros ya estamos trabajando para lo que se viene. Yo quiero que la gente sepa que yo amo esto y que el Perú va a tener en mí a un representante a nivel mundial, yo quiero ser ese referente mundial y no me voy a rendir hasta lograrlo. Me voy a hacer matar por eso. Si tengo que quedarme hasta las 3 de la mañana a grabar y al día siguiente entrar a las 8, pues allí estamos. Esa es la disciplina del artista. Pero, estamos empezando, este es mi entrenamiento. Yo estoy enfocadito y, si Dios me lo permite, cuando esté posicionado como artista, quiero apoyara otros peruanos y empezar a sacarlos afuera. Mi meta es ser el abanderado de ese movimiento. Estoy convencido de que el Perú algún día será como Colombia o Puerto Rico y tendremos una industria musical, no solo habrá un artista peruano reconocido a nivel mundial, sino bastantes, estoy convencido de que lo vamos a lograr”.

Ezio Oliva y EMIL.

EL DATO

El EP de EMIL está disponible en todas las plataformas digitales. Además de la colaboración con Reykon, también cuenta con un dueto con el peruano Ezio Oliva, que ya supera el millón de reproducciones en YouTube.

Recientemente, EMIL llegó al número 1 de la lista Hot Song con su tema “Mente Abierta”, según la empresa de monitoreo radial MONITOR LATINO. La lista Hot Song sale cada martes e incluye las canciones con mayor crecimiento en tocadas en la radio peruana en los últimos 7 días.

