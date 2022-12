Emilio Osorio es un joven actor y músico reconocido en su país natal, México, por sumergirse en el mar artístico desde muy pequeño gracias al apoyo que ha recibido de sus padres: el productor mexicano Juan Osorio y la polémica vedette Niurka Marcos. Con tan solo 19 años, ha navegado por diversas producciones como “El Último Rey”. “¿Qué le pasa a mi familia” o “Sueño de Amor”.

Y, pese a que Emilio ha liderado su carrera artística tomando un rumbo diferente al de sus padres, admite que es mejor marinero que capitán, pues prefiere fluir entre los proyectos que recibe . Nacido bajo dos grandes nombres del entretenimiento mexicano, ha sido blanco de críticas de personas que minimizan sus capacidades para triunfar en el medio por su cuenta.

Por esa razón, describe al Perú como su “Tierra Santa”, debido a que fue el primer país que le mostró apoyo internacional, acumulando una interesante cantidad de fanáticas en nuestra razón. Esa fue la razón por lo que no dudó incluirnos en su gira promocional con la que desembarcó en Lima recientemente. En entrevista con El Comercio, nos habla acerca su relación mediática con Karol Sevilla, la tormentosa relación con sus padres y sus ambiciones musicales tras lanzar su segundo disco “E2″.

“La primera vez que salí con mi música internacionalmente hablando, fue aquí y me recibieron como rey. Aunque he estado mucho en México por pandemia, quiero que sepan que estoy pendiente de mi gente [en Perú] y obviamente porque quiero que crezca mi fandom”.

Emilio grabó diversos videoblogs acerca de su visita a nuestro país, donde cuenta lo que más le impresionó de nuestra cultura. / Anthony Niño de Guzmán

— En los últimos años, has alternado tu carrera artística la actuación y la música. ¿Te ha costado priorizar entre esas dos facetas?

Cuando un artista como yo tiene dos carreras, priorizar pasa a ser segundo plano. Las dos carreras en paralelo, son diferentes y aleatorias. No puedo dejar la actuación por la música porque uno tiene que comer y generar dinero. Si la vida no fuese así, ahora yo estaría donde quisiera. Yo estoy hace siete años en la música y todo ese tiempo invertido, apenas me está generando [réditos]. En cambio, la actuación te genera dinero directo por cada proyecto que haces. Por la pandemia, no pude estar en la música, y [por esa razón] empecé a grabar la serie “El Último Rey”. La verdad fue un proyecto que me llenó y me hizo conocer las raíces de mi país; ya después decidí empezar a componer otra vez y capitalizar muchas cosas que tenía en la cabeza.

— Suena lógico y objetivo. ¿Pero qué es lo que realmente te gustaría realizar ahora?

Música. Soy un chico bastante emocionado, bien romántico, enamoradizo y pasional. La música me ha permitido desahogar esa personalidad de Emilio. Si no lo canalizaría con canciones, lo haría con terapia, pero sale más caro.

— “E2″ vendría a ser tu segundo disco, aunque le sigues cantando al amor al igual que tu primera producción . ¿Es tu lugar seguro? ¿Cómo es tu proceso de composición?

Llevó cinco años estudiando composición, mis composiciones ahora se basan en las emociones porque es de donde más fruto puedo sacar. Todavía tengo 19 años y por ahora no tengo la experiencia ni siquiera como para ponerme a crear desde cero. El día que empiece a escribir sin basarme en mis experiencias, será porque ya tengo el colmillo para hacerlo.

— Llevas 9 años en el mundo artístico, casi la mitad de tu vida a tus cortos 19 años. ¿No sientes que perdiste parte de tu adolescencia?

He escuchado tantas historias de gente que siente que perdió su adolescencia a mi edad, [amigos del medio] que cuentan que sufrieron por no haber vivido esa etapa, pero puede ser que no la sufrieron realmente y solamente te están contando eso porque sí. Porque desde que yo tengo memoria, mi prioridad es mi vida y mi trabajo, así soy feliz. Yo nunca necesité de antros, discotecas, la locura o la calle. La vida me ha enseñado que si no tengo disciplina no voy a llegar a donde quiero y mi terror más grande es no llegar, entonces todos los días trabajo para eso y por eso.

— Otra artista que empezó joven es Karol Sevilla (”Soy Luna”), tu ex pareja. ¿Qué representa ella para ti?

Karol es una niña con mucha luz, que nació en el sol. Hoy en día, ella me dejó lleno de sonrisas y también lleno de odio. Creo que representa el paso entre el amor y el odio, porque yo a veces la detesto y a veces la amo, creo que es lo que hace que nuestra amistad sea consecuente a través de los años. También es la relación más larga que he tenido hasta ahorita.

— ¿Pasar del amor al odio?

No puedes amar todo el tiempo a una persona. Si tienes sentimientos tan fuertes hacia alguien siempre estarás rebotando entre el odio y el amor. Cuando algo no funciona como tú quieres, te enoja mucho porque es pasional. Justamente para mí fue una relación que me llenó bastante pero que terminó porque teníamos nuestras razones y así se decidió.

— Algunos artistas suelen ser reservados o prefieren alejarse de los focos cuando se trata de su vida privada. Tú no.

Bueno, sí. Podría callarme la boca y ser como los artistas de hace 20 años que no hablaban de su vida privada, pero creo que hablar de lo que siento me ha hecho llegar a donde estoy y conectar con la gente. Tuve la escuela de que el artista debe estar en el escenario y no lo pueden tocar. La calidad de mis shows es buena y no depende de qué tanto cuento mi historia o no. Además soy ‘rechismoso’.

Aunque por ahora solo ha realizado un tour de medios, Emilio espera realizar un segundo concierto en nuestro país próximamente. / Anthony Niño de Guzmán

— Podría decirse que lo aprendiste de tu madre, Niurka Marcos, la reina de las polémicas.

Fíjate que es diferente porque nuestras personalidades son muy diferentes. He tenido roces con ellos [sus padres], pero no dejo de tener similitudes. Hay cosas en las que no coincido. Para mí, si la verdad hace bien, ok; pero si la verdad hace mal, la paso mejor. Causa mayor pasión el drama, y eso yo lo adoro y disfruto. En mi caso, estoy en contra de la palabra humildad, creo que es una hipocresía. Hay artistas de gama alta que no son humildes y están donde están porque se lo ganaron. Al fin del cabo la gente los quiere por lo que hacen arriba en el escenario. Soy consciente que mi personalidad es ser cercano con la gente, eso no va a cambiar, pero no me considero humilde, me considero yo.

— ¿Cómo defines a ese “yo”?

Tengo una metáfora en cuanto a las balsas. Me defino un muy mal capital, pero un muy buen marinero. Mis papás son líderes y tuve un problema queriendo ser líder, me di cuenta que los estaba imitando. Solamente puedo liderar hasta donde sé, y cuando acepté eso, dejé de exigirme tanto y empecé a fluir. Hoy en día soy capitán de muchas cosas, pero quien está dirigiendo es un simple marinero.

— ¿Hacia dónde apuntas?

Pues estoy luchando por ser de los mejores artistas mexicanos. Quiero ser un gran compositor y buscar formas diferentes de hacer música. Poco a poco estoy involucrándome en la producción musical y quiero aprovechar mi edad para que no se me vaya el tiempo trabajando y no estudiando. Siento que cada vez crezco y aprendo más. Mi plan en este momento es plantar semillitas para que el día de mañana el huerto tenga muchas flores y solamente me siente a verlas. Invertí en mi carrera, en mi tour de medios en Colombia, Perú y Brasil, empezando por esos tres países porque para mí son los más fuertes e importantes. Así dejo huella en estos países en cuanto mi imagen, para que el día mañana, cuando que yo saqué un sencillo, tenga la oportunidad de que ustedes ya me conozcan.