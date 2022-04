La banda panameña Los Rabanes, con más de 25 años de trayectoria y 15 discos de estudio, marca su regreso al Perú con tres conciertos imperdibles. Estos shows se producirán a pocos días de su participación en la alfombra roja de los premios Grammy 2022 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Antes de su llegada al país, el guitarrista y vocalista principal Emilio Regueira conversó con El Comercio y brindó detalles sobre lo que será el reencuentro de la banda con el público peruano. Asimismo, habló sobre su cercanía por el país y su admiración por Wendy Sulca, con quien colaboró recientemente en una canción. También reveló que pronto trabajaría una producción junto al lado al Grammy Tony Succar.

Los Rabanes han sido una agrupación que desde sus inicios no tuvo temor en apostar por la fusión, algo que en la actualidad es muy recurrente entre grupos y artistas. Al respecto, Emilio Regueira recordó que ellos empezaron su aventura musical con instrumentos prestados y ahora gozan del reconocimiento internacional debido a su arriesga apuesta. En los siguientes párrafos su historia.

—Hace algunos días estuviste en Las Vegas para los Grammy 2022, ¿Cómo te sentiste al volver a una premiación tan importante en un contexto tan complicado con el de la pandemia?

Muy bien, contento. La premiación te hace sentir la unión de la industria, sobretodo cuando hay mega artistas del mundo anglo. Han sido años difíciles, es esperanzador estar reconocido en los Grammy, participar en un disco tan bueno como “Actívate” de 123 Andrés. Es muy poderoso lo que se vive, ha sido el momento perfecto para arrancar el 2022 oficialmente.

—Dentro de este inicio oficial están próximos a visitar Perú, ¿Qué recuerdos tienen del público peruano?

La última vez que fuimos fue para una fiesta de Año Nuevo en 2019, previo a la pandemia, fue increíble estar en una discoteca de 3 pisos a reventar. En todo este tiempo que hemos estado conectados de forma digital nos pedían que volvamos, lo agradecemos y vamos a retribuirlo, soñamos con estar allá. Son tres fechas (8, 9 y 14 de abril) y creo que se pueden sumar algunas más. Estamos súper emocionados, el público peruano es súper entregado.

—Con tres shows confirmados, uno en Lima, otro en Punta Hermosa y el otro en Ayacucho, ¿Qué novedades presentarán en su regreso?

Las novedades son los clásicos, la gente ha estado encerrada y quiere escuchar música para brincar, saltar, disfrutar. También, musicalmente presentaremos temas que trabajamos en pandemia como “La Patineta” con Rubén Blades, “Música Ligera” con Beto Cuevas, “Como te deseo” con Vampiro y Wendy Sulca, estará espectacular.

—Grabaron una versión de “Cómo de deseo” de Maná al lado de Wendy Sulca, ¿Cómo fue trabajar junto a la cantante peruana?

Wendy es una artista muy profesional. Si mencionas a Wendy en cualquier lugar del mundo la conocen, nosotros hicimos la prueba en Portugal y sí la conocían. Ha evolucionado, ha crecido y es una artista mucho más allá de los primeros videos que se conocen. En “Cómo te deseo” cantó muy bien; incluso Vampiro, guitarrista original de Maná, me dijo: ‘Emilio, la versión de Los Rabanes con Wendy suena mejor que la de Maná’. Hoy en día los artistas salen por lo que sucede en internet, y eso fue una pre tendencia que creó Wendy.

—Pese a la pandemia, Los Rabanes siguió trabajando en nuevas propuestas musicales, ¿Qué tan complicado ha sido adaptarse a las nuevas medidas?

Ha sido un momento para aprovechar. Un año como el 2020 fue duro, pero nosotros teníamos materias atrasadas como la digitalización de la banda, estar más en redes y durante estos meses dimos un paso adelante. Contactamos a mucha gente por WhatsApp, Facebook, redes y empezamos a hacer música desde casa o el celular. En este tiempo grabamos “Un millón de amigos” de Roberto Carlos y se viralizó tanto que salió en portada de Billboard Argentina y Estados Unidos. Ha crecido mucho nuestra comunidad digital.

—Hace poco viajaron a Miami para trabajar otra vez con Emilio Estefan, ¿En que consiste este nuevo proyecto?

Con Emilio siempre hemos tenido una cercanía grande, trabajamos tres discos con él y habíamos quedado en vernos, pero cayó la pandemia y esperamos para reunirnos. Lo que él tiene en mente es crear contenido digital para plataformas como Amazon, Netflix y más. Ahora complementamos el nuevo disco y Los Rabanes siguen sonando ya que su música son fusiones adelantadas a la época.

—Siendo una banda de ska punk, siempre han apostado por la versatilidad y las fusiones en su música, algo que ya es una práctica común en la actualidad, ¿Qué opinas de estas nuevas propuestas?

Hoy en día la música evolucionó más a la calle, eso era parte de nuestro folclore. Tuvimos la visión y aquí estamos. Cuando hicimos “Rockton” con Don Omar fue como un sacrilegio. Ahora, esta fórmula que nosotros hicimos en pre tendencia se ha convertido en el día a día de la música. Hicimos tantas cosas que antes la gente veía imposible. Eso es lo que vamos a hacer con Emilio, hacer cosas a lo grande.

—¿Sientes que el futuro del rock va por el camino de trabajar fusiones con géneros como el urbano?

Yo siento que todo cierra un ciclo, lo que nosotros hicimos y ahora muchos hacen llegará el momento en el que termine, el rock volverá a ser rock, lo urbano volverá a su auge, pero posteriormente saldrán nuevas mezclas. Llega en un momento en que la gente quiere cosas que rompan la tendencia. En la salsa es igual, hay gente como Tony Succar que está mostrándose y gusta, la gente que ha empezado a entrar a lo digital va a tener su espacio en el ‘cibermundo’.

—Dentro de esta nueva propuesta digital, ¿Cuál es el futuro de Los Rabanes?

Los Rabanes es una banda todo terreno. Empezamos pidiendo los instrumentos prestados, no teníamos ni guitarra, ni bajo, ni batería. Estar en los Grammy, ¿Quién soñó con eso?, nosotros ya sobrepasamos nuestras expectativas. Si tenemos que tocar con Wisin y Yandel lo hacemos y rompemos la tarima, con Rubén Blades seguimos grabando y posiblemente grabemos algo con Tony Succar. Nos gusta lo que hacemos, nuestro propósito era tener una banda y disfrutarla, ya lo que venga es propina, es un gusto.

Ahora que mencionamos lo urbano, ¿Cuál es tu opinión sobre la polémica entre Residente y J Balvin?. Nito Mestre es otro de los artistas que se ha mostrado muy crítico con el colombiano, ¿Qué piensas al respecto?

Yo creo que el tema tiene cimientos de cosas verídicas, es como Netflix, basado en hechos reales. Hay molestia de René, pero también creo que, digan lo que digan, todo este mega escándalo ha sido conveniente para los dos. J Balvin no ha parado de sonar y ha grabado con Ed Sheeran, Residente sacó una canción después de tanto tiempo... Todas son estrategias que al final funcionan, que hay puntos de realidades si, de repente Will Smith si se cabreó con Chris Rock, pero lo que quiero decir es que el escándalo es carne fresca para que la gente se entrega. Welcome to the entertainment!

Para Los Rabanes, ¿Qué tan complicado ha sido mantenerse juntos por más de 25 años? ¿En algún punto pensaron en separarse?

Yo pienso que toda banda es como una familia, como familia hay momentos de presión, pero cuando sientes el lazo familiar simplemente es cuestión de refrescarse y seguir. Las giras son un poco tediosas, pero nosotros empezamos desde el colegio, en la secundaria de Chitré, Panamá, y crecimos con la mentalidad de una comunidad unida. El ego, los triunfos, la fama y el dinero pueden tambalearte, pero cuando aterrizas de donde vienes y disfrutas lo que haces sigues andando.

Los integrantes de Los Rabanes son: Emilio Regueira, Christian Torres, Javier Saavedra y Randy Cuevas. (Foto: Rockass Online Music) / JOSE EMILIO MADRID

Hablando de la digitalización, ¿Consideras que todavía es rentable para los grupos los discos físicos?

Te diría que el vinilo sí, un buen vinilo es para coleccionista, para la gente que tiene el gusto por algo material. En un mundo que hay tanto digital, tener algo palpable es genial. Imagina si todo fuera digital te mandarían un NFT del Grammy y ya está, pero uno quiere tenerlo en sus manos. Hay cosas que no van a cambiar nunca.

Tras 25 años de carrera, ¿Qué aprendizaje te deja el camino musical del grupo?

Que un músico que ama la música tiene que vislumbrar el deseo y mantener la esencia. Creo que muchos colegas hemos perdido el camino en algún momento, pero cuando vuelves puedes llegar a ser como The Rolling Stones, U2, puedes hacer muchas cosas. Además, no hay que tener miedo de fusionar, como latinos tenemos muchos ritmos. Si lo quieres hacer hazlo, si nosotros hubiéramos caído en las críticas, de repente no estaríamos por tocar en Ayacucho en Semana Santa.

Además… Conciertos en Perú Viernes 8 Abril – Sargento Pimienta (Barranco)

Sábado 9 Abril – Pub Rodrigo (Punta Hermosa)

Jueves 14 Abril – Festival Fiesta Sagrada (Ayacucho)