Eminem ha publicado el último viernes por sorpresa una reedición del álbum que ya lanzó sin previo aviso a principios de este año, “Music To Be Murdered By”, convertido ahora en un disco doble que incluye 16 temas nuevos.

Uno de los que más comentarios ha suscitado es “Zeus”, en el que el rapero pide perdón a Rihanna por una canción filtrada el pasado año en la que decía ponerse “del lado” de Chris Brown, condenado en 2009 por agredirla y proferir amenazas de muerte contra ella.

Se da la circunstancia de que Eminem colaboró en el pasado dos veces con la cantante de Barbados para facturar dos de sus grandes éxitos, “Love The Way You Lie” y “The Monster”, que tratan precisamente sobre relaciones tortuosas.

Entre los cortes inéditos recogidos en este segundo volumen de “Music To Be Murdered By” aparecen colaboraciones nuevas junto a otras figuras del hip hop como Ty Dolla $ign (“Favorite Bitch”) o el que es además el productor del trabajo, Dr. Dre (“Guns Blazing”, en el que también sale acreditado Sly Pyper).

“El tío Alfred os escuchó pidiendo más... disfrutad esta cara B”, publica en su perfil de Twitter el artista llamado en realidad Marshall Mathers y que abre y cierra su álbum con dos piezas a modo de introducción y epílogo tituladas precisamente así, “Alfred”, en homenaje a Alfred Hitchcok.

Junto con la reedición del disco, Eminem ha lanzado el videoclip de uno de los temas de estreno, “Gnat”, que incluye referencias a la pandemia actual: “Dicen que estas barras son como covid (las barras son como covid) / Las obtienes desde el principio (las obtienes desde el principio) / Infectado con SARS y corona (Infectado con SARS y corona) / Como si le hubieras dado un mordisco a eso (Maldita sea)”.

“Music To Be Murdered By” fue publicado originalmente y por sorpresa el 17 de enero de 2020 con un verso que ya generó polémica. “Estoy considerando gritar ‘bombas fuera’ en medio del juego, como si estuviese esperando fuera de un concierto de Ariana Grande”, rapeaba en “Unaccommodating”, alusión directa a Salman Ramadan Abedi, el terrorista suicida que atentó en Manchester en 2017.

El undécimo trabajo de su discografía tomaba el relevo en el mercado a “Kamikaze” (2018) e incluía colaboraciones de Juice Wrld, Ed Sheeran, Skylar Grey, Anderson Paak y Q-Tip, entre otros.

