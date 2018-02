Emmanuel lanzó disco MTV Unplugged con sus grandes éxitos

El cantante mexicano Emmanuel lanzó a la venta en Estados Unidos su disco "Con el alma desnuda: MTV Unplugged", una recopilación de sus grandes éxitos que, según el propio cantautor, "fue más difícil que si hubiese sido una producción de temas totalmente nuevos".

"Es más difícil actualizar algo que ya está, que escribir algo y sacarlo, porque no existe algo atrás que te encarcela o te ancla", señaló el artista, quien viajó a Miami para promover la producción grabada en México y para la que contó con las voces de grandes artistas y con la de su propio hijo, Alexander Acha.

Emmanuel junto a su hijo Alexander Acha. (Fuente: YouTube)

"Con el alma desnuda" fue grabado durante un concierto en El Frontón México, de la capital mexicana, ante un público que superó las 1.800 personas. Emmanuel dice que sí desnudó su alma en el "show" pues un cambio de esta naturaleza siempre representa un riesgo, "más cuando trabajas con amigos del alma y con tu hijo".

El artista afirma que buscó que las nuevas versiones de sus temas más conocidos se sintieran frescas, con sonidos de hoy, pero que a la vez tuvieran la esencia que las convirtió en favoritas del público en su momento. Para escoger las voces acompañantes, el mexicano hizo una lista de amigos a los que fue invitando, pero no todos aceptaron.

"Muchos de ellos están haciendo su trabajo y su proyecto y algunos me dijeron (...) 'no puedo salir en tu disco y sacar el mío'", sostuvo sin ofrecer nombres. "Considero que es como cuando haces una fiesta", indicó al explicar que algunos de los invitados "fallaron" por razones ajenas a su voluntad. "Entonces hicimos una lista para quedarnos con los primeros en aceptar. Y así se hizo".

En la lista quedaron, además de su hijo, el venezolano Nacho, con quien trabajó una versión tropicalizada de "No he podido verte"; la española Ana Torroja, con la que canta "Hay que arrimar el alma", así como el grupo mexicano Kinky, en la grabación de "Quiero dormir cansado", y Manuel Mijares, su compatriota y compañero de gira de los últimos años, con quien compartió "Toda la vida".

El proceso de escoger 15 canciones entre 16 álbumes de estudio representó volver a andar el camino forjado durante cuatro décadas. Su primera producción, "10 razones para cantar", fue editada en 1976. Emmanuel reconoce que jamás pensó que durante sus años de éxitos en las décadas de 1980 y 90 muchas de sus canciones formaran parte del cancionero pop latinoamericano.

VOCACIÓN DE CANTAUTOR

"Mis pretensiones siempre fueron cantar, descubrir, buscar y arriesgarme. Tratar de hacer buena música y darme con todo", aseguró. "Soy como Cristobal Colón. Pensé que iba a las Indias cuando iba a América", dijo entre risas al reconocer que, aunque su primera profesión fue la de torero, su esencia es la del cantautor. Esta última profesión la consideró seriamente tras fuertes lesiones en el ruedo.

Sin embargo, reconoce que hubo momentos en los que sabía que tenía entre manos un éxito antes de sacarlo al mercado. "Yo tenía certeza total con 'Detenedla ya', con 'Toda la vida'. No me podían gustar tanto para que no pasara nada", recordó en referencia a dos de sus temas más populares de los años 80.

Tal certeza le llevó a abrazar las causas ecológicas desde esa misma década. "Comencé a hablar de la necesidad de proteger al medio ambiente desde 1981", indicó recordando que lo miraban "como si estuviese loco". Le sorprende que aún hoy en día haya dudas sobre si el tema es importante.

Lo mismo le pasa con el clima antinmigrante que se vive en algunos sectores de Estados Unidos y dice que justo por eso le emociona traer su disco a este país y que comiencen las ventas justamente el Día de San Valentín (Día de los Enamorados).

"Este es un mercado hecho por los soñadores", subrayó. "Traigo este disco ahorita con mucho amor y siéntanse orgullosos de los sabores, colores, olores y de la gran cultura de todos los países latinoamericanos", apuntó el cantautor.

Con eso en mente se prepara para una nueva gira llamada "Emmanuel Tour" para la que aún está cerrando fechas. Mientras tanto, ya ha anunciado tres conciertos en México como parte de su gira con Mijares, "Two'r Amigos 2". Asimismo, anunció el inicio de una gira internacional que lo llevará por Estados Unidos y Latinoamérica.