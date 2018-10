Emmanuel vuelve a Lima tras 18 años con su "The Hits Tour"

Emmanuel, una de las figuras de la música más reconocidas e importantes de México, vuelve a nuestro país después de 18 años. El intérprete de "Bella señora", "La chica de humo", "Todo se derrumbó", "Sentirme Vivo", "No he podido verte", y "Toda la vida", llega a Lima con su gira "The Hits Tour".

El cantante ofrecerá un concierto el viernes 7 de diciembre en el Jockey Club del Perú. La pre-venta se inicia este jueves a través de Teleticket.

Precio de entradas para el concierto de Emmanuel en Lima

La relación de Emmanuel con el Perú se remonta a su niñez, cuando vivió aquí de pequeño por varios años, en los cuales descubrió lo mejor de nuestra cultura, especialmente los valses criollos, los cuales incluirá seguramente en su setlist.

"The Hits Tour" es la gira que lleva a Emmanuel por varios continentes incluyendo nuestro país. Este es un show ambicioso que tendrá el acompañamiento de un talentoso conjunto musical y un gran despliegue escénico, característico de sus shows.