Emmy 2018: Bruno Mars consiguió nominación por especial de TV

Bruno Mars es un nominado infaltable en las galas musicales, pero este año también estará en la ceremonia a lo más distinguido de la TV. El hawaiano consiguió una postulación en la categoría de Dirección musical en los Emmy 2018.

Bruno Mars recibió la mención por su primer especial de TV, "Bruno Mars: 24K Magic Live at the Apollo", para CBS. En la categoría tendrá como rivales a Davey Johnstone por el especial de Elton John de la CBS; a Adam Wayne Blackstone, por el entretiempo de Justin Timberlake en el Super Bowl; a Gregg Field por el especial "Tony Bennett: The Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song; y al veterano Harold Wheeler por la transmisión del Oscar en ABC.

Pero el intérprete de "Gorilla" no será el único astros de la música en la contienda por el Premio Emmy. Este año también destacan John Legend y Sara Bareilles.

Legend y Bareilles fueron nominados por sus actuaciones en el musical de NBC "Jesus Christ Superstar Live In Concert".

Legend, quien ha sido galardonado con varios Grammy, un Oscar y un Tony, podría convertirse en lo que llaman un EGOT (siglas de Emmy, Grammy, Oscar y Tony) si se lleva a casa el Emmy al mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV.

Benj Pasek y Justin Paul también van camino al EGOT: el dúo de compositores recibió nominación a mejor música original y letra por "In the Market for a Miracle" de "A Christmas Story Live!" de Fox.