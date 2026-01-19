Escuchar
Manolo y Octavio Barrios, segunda y primera guitarra, respectivamente, de las bandas peruanas Los Trece Baladas y Mar de Copas. (Foto: Rafael Cornejo V. / @photo.gec)

Manolo y Octavio Barrios, segunda y primera guitarra, respectivamente, de las bandas peruanas Los Trece Baladas y Mar de Copas.

Sobre el escenario, el vínculo se redefine. No es el lazo familiar el que manda, sino la música. Manolo Barrios, desde la segunda guitarra, y Octavio Barrios, desde la primera, comparten escenario en Los Trece Baladas y en Mar de Copas. Padre e hijo fuera de las luces, compañeros de oficio cuando suenan los acordes. Entre canciones que atraviesan generaciones, esa convivencia —hecha de respeto, oído y experiencia compartida— sostiene una historia que sigue creciendo canción a canción.

“En el escenario no somos familiares, no siento que sea mi hijo”: Manolo y Octavio Barrios y el oficio de tocar juntos en Los Trece Baladas y Mar de Copas
“En el escenario no somos familiares, no siento que sea mi hijo”: Manolo y Octavio Barrios y el oficio de tocar juntos en Los Trece Baladas y Mar de Copas

