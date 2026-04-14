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Enanitos Verdes lamenta la muerte de Felipe Staiti. (Foto: Instagram /Enanitos Verdes)
Enanitos Verdes lamenta la muerte de Felipe Staiti. (Foto: Instagram /Enanitos Verdes)
Por Redacción EC

Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, falleció a los 64 años tras complicaciones en su salud mientras permanecía internado en un hospital de Mendoza, Argentina. Tras su partida, la agrupación decidió compartir un sentido comunicado.

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