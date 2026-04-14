Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Enanitos Verdes, falleció a los 64 años tras complicaciones en su salud mientras permanecía internado en un hospital de Mendoza, Argentina. Tras su partida, la agrupación decidió compartir un sentido comunicado.

A través de sus redes sociales, Enanitos Verdes publicó una emotiva carta en la que lamentan la pérdida de uno de sus fundadores. Además, resalta la trascendencia que tuvo Staiti para la agrupación y para la música de Latinoamérica.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años”, señala la carta de Enanitos Verdes.

Asimismo, la agrupación reveló que, por pedido de la familia del guitarrista, no se realizará velatorio ni ceremonia para despedir al ícono de la música. Ante esta decisión, pidieron respeto y cariño hacia los familiares.

“La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia. Acompañamos a sus seres queridos con respeto y cariño”, finaliza el comunicado de Enanitos Verdes.

¿Quién fue Felipe Staiti?

Felipe Staiti nació el 29 de agosto de 1961, en Mendoza, Argentina. Desde muy temprana edad empezó su amor por la música. El primer grupo que formó fue Esencia Natural, durante su adolescencia, bajo la influencia musical de Deep Purple.

Felipe Staiti. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Posteriormente, se unió a Marciano Cantero y Daniel Piccolo para dar forma a los Enanitos Verdes, en 1979. El grupo se consagró como un referente del rock latinoamericano, publicando 14 álbumes de estudio y cuatro más en vivo y dejando himnos como ‘Lamento Boliviano’ y ‘La muralla verde’.

Con la muerte de Staiti, sobrevive el baterista Daniel Piccolo como miembro original de la banda Enanitos Verdes, de la que se retiró en 2009, mientras el vocalista y bajista Marciano Cantero falleció en 2022.