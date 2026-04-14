La banda argentina Enanitos Verdes iba a llegar a Lima en junio para presentar un concierto junto a otras agrupaciones en el “Rock en Lima 2026”. Sin embargo, tras la muerte del guitarrista Felipe Staiti, la organización anunció que los intérpretes de “La muralla verde” ya no serán parte de la cartelera del festival.

La Boveda y New Star Producciones, empresas a cargo de la producción del festival, comunicó a través de sus redes sociales que Enanitos Verdes ya no formarán parte de la cartelera del “Rock en Lima 2026”, programado para el 28 de junio en el Estadio San Marcos.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Felipe Staiti, guitarrista, fundador y referente fundamental de Enanitos Verdes. En señal de respeto ante está irreparable pérdida, la banda ya no formará parte de la cartelera del festival programado para el 28 de junio en Lima”, se lee en el comunicado.

Como se recuerda la banda iba a compartir escenario con Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros y Proyecto Uno en el “Rock en Lima 2026”. Ante esta triste noticia, la organización anunció a un artista invitado que tomaría el lugar de Enanitos Verdes.

“En los próximos días estaremos anunciando un artista invitado que se sumará al evento, entendiendo que el legado de Enanitos Verdes es imposible de reemplazar”, señaló la organización.

Además, como tributo, se anunció que durante el festival se rendirá homenaje a Marciano Cantero y Felipe Staiti, fundadores y reconocidos músicos de Enanitos Verdes.

“Durante el festival rendiremos un sentido homenaje a Marciano Cantero y Felipe Staiti, cuya música seguirá acompañándonos siempre”, finaliza el comunicado.

Tras la muerte del guitarrista Felipe Staiti, la organización anunció que los Enanitos Verdes ya no serán parte de la cartelera del festival. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar, que el evento “Rock en Lima 2026” tendrá lugar el 28 de junio en el Estadio San Marcos de Lima. Esta fecha reunirá a grandes exponentes de la música en español y a bandas nacionales, en un escenario preparado para recibir a miles de asistentes.