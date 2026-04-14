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Tras la muerte del guitarrista Felipe Staiti, la organización anunció que los Enanitos Verdes ya no serán parte de la cartelera del festival. (Foto: Difusión)
Tras la muerte del guitarrista Felipe Staiti, la organización anunció que los Enanitos Verdes ya no serán parte de la cartelera del festival. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La banda argentina Enanitos Verdes iba a llegar a Lima en junio para presentar un concierto junto a otras agrupaciones en el “Rock en Lima 2026”. Sin embargo, tras la muerte del guitarrista Felipe Staiti, la organización anunció que los intérpretes de “La muralla verde” ya no serán parte de la cartelera del festival.

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