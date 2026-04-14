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ENHYPEN llega a Perú con su gira mundial “Blood Saga”: Conoce todos los detalles. (Foto: Instagram / F&M Entertainment)
ENHYPEN llega a Perú con su gira mundial “Blood Saga”: Conoce todos los detalles. (Foto: Instagram / F&M Entertainment)
Por Redacción EC

El grupo de K-pop ENHYPEN llega a Perú con su gira internacional “Blood Saga World Tour”, un recorrido que abarcará Asia, América y Europa. El anuncio ha generado gran expectativa entre sus fans del país, donde el fenómeno del K-pop continúa creciendo.

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