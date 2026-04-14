El grupo de K-pop ENHYPEN llega a Perú con su gira internacional “Blood Saga World Tour”, un recorrido que abarcará Asia, América y Europa. El anuncio ha generado gran expectativa entre sus fans del país, donde el fenómeno del K-pop continúa creciendo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, F&M Entertainment confirmó que el grupo surcoreano ENHYPEN llegará a Lima el próximo 8 de julio de 2026 para ofrecer un concierto en el Estadio San Marcos. La preventa de entradas inicia el 22 de abril y la venta general el 24 del mismo mes, a través de Ticketmaster.

Desde su debut en 2020, el grupo ha logrado posicionarse como uno de los máximos exponentes del K-pop. Con múltiples álbumes en el Top 10 del Billboard 200 y conciertos agotados en Estados Unidos y Europa.

Fechas y países confirmados en Latinoamérica

La gira de ENHYPEN comenzará en Seúl entre el 1 y el 3 de mayo de 2026, antes de trasladarse a América del Sur. El primer destino latinoamericano será São Paulo, el 4 de julio de 2026, seguido de Lima, Perú, donde ofrecerá un espectáculo el 8 de julio.

Su recorrido por Norteamérica contempla presentaciones en Dallas, San Diego, Tacoma Oakland y Las Vegas. Esta etapa reafirma el alcance internacional del grupo, que ha logrado posicionarse como una de las bandas más influyentes del K-pop.

El tour no se detendrá ahí. Luego de una pausa, la gira se reanudará en Asia con presentaciones en Macao y Japón durante finales de 2026, para después continuar en 2027 con fechas en Yakarta y varias ciudades europeas como Milán, París y Londres.

ENHYPEN llega a Perú con su gira mundial “Blood Saga”: Conoce todos los detalles. (Foto: BBVA)

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas comienza el 22 y 23 y la venta general el 24 de abril a través de la web de Ticketmaster. Cabe resaltar que los clientes BBVA podrán acceder a una preventa exclusiva y disfrutar de un 10% de descuento en el precio de sus entradas, pagando con tarjetas de crédito o débito.

Preventa Fan Club (ENGENE Membership): 22 y 23 de abril desde las 10:00 a.m.

Preventa BBVA (10% de descuento): 22 y 23 de abril desde las 10:00 a.m.

Venta General: 24 de abril desde las 10:00 a.m.

ENHYPEN llega a Perú con su gira mundial “Blood Saga”: Conoce todos los detalles. (Foto: BBVA)

Zonas y precios

Estos son los precios disponibles para el concierto de ENHYPEN en Lima.

Platinum (Stand up) : Preventa BBVA S/ 510

: Preventa BBVA S/ 510 VIP (Stand up) : Preventa BBVA S/ 365

: Preventa BBVA S/ 365 Tribuna (Sin numerar): Preventa BBVA S/ 220

La gira se desarrollará con Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-ki, los seis integrantes que continúan activos en el grupo.

Como se recuerda, semanas atrás la agencia Belift Lab confirmó la salida de Heeseung, miembro fundador del grupo desde su formación en 2020, a través del programa de competencia surcoreano I-Land.