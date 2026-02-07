Enrique Bunbury anuncia concierto en Lima como parte de su gira ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’

Enrique Bunbury, el exvocalista del grupo español Héroes del Silencio, confirmó su regreso al Perú el próximo 7 de noviembre, en el Multiespacio Costa 21, como parte de su gira internacional titulada ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’.

La presentación contará con una banda de diez músicos en escena, un repertorio que incluirá canciones de su trayectoria solista, temas de su etapa con Héroes y composiciones de su álbum más reciente “De un siglo anterior”, del cual destaca el sencillo “Creer que se puede creer”.

Por otro lado, la venta de entradas estará disponible en la plataforma de Teleticket a partir del 9 de febrero desde las 3 p. m.

El ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’ es un recorrido global que contempla fechas en las principales ciudades de México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos y España.

El evento del 7 de noviembre representa la vuelta del artista a los escenarios limeños tras una pausa en sus presentaciones en el país, integrándose al circuito de conciertos internacionales programados para el año 2026.