Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las entradas para el concierto están disponibles en Teleticket | Foto: Archivo GEC
Las entradas para el concierto están disponibles en Teleticket | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

Enrique Bunbury, el exvocalista del grupo español Héroes del Silencio, confirmó su regreso al Perú el próximo 7 de noviembre, en el Multiespacio Costa 21, como parte de su gira internacional titulada ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

“Yo no me voy a retirar de los escenarios”: Miguel Bosé volvió, revela cómo se encuentra su voz actualmente y qué lo une al Perú
Música

“Yo no me voy a retirar de los escenarios”: Miguel Bosé volvió, revela cómo se encuentra su voz actualmente y qué lo une al Perú

Enrique Bunbury anuncia concierto en Lima como parte de su gira ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’
Música

Enrique Bunbury anuncia concierto en Lima como parte de su gira ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026’

Bad Bunny en el Super Bowl: Cardi B lidera las preferencias de los fans como su artista invitada
Música

Bad Bunny en el Super Bowl: Cardi B lidera las preferencias de los fans como su artista invitada

Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile
Tendencias

Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile