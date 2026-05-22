Por Ángel Navarro Quevedo

No todo progreso es siempre hacia adelante”, dice Enrique Bunbury, quien lleva años escribiendo canciones sobre personajes desplazados, fugitivos emocionales y hombres fuera de época. Pero esta vez el diagnóstico parece autobiográfico. “De un siglo anterior”, su más reciente álbum, no solo mira con nostalgia al siglo XX, también funciona como una reflexión incómoda sobre el estilo de vida del presente, aunque Bunbury encuentra concilios, por ello nos recibe a través de Zoom.

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