Los Domos de la Costa Verde serán el escenario del concierto de Enrique Bunbury cuando toque en Lima este 30 de julio. El exvocalista de los Héroes del Silencio llega al Perú tras seis años de ausencia como parte de su “Tour Posible 2020”, gira mundial lanzada para promocionar su nuevo disco “Posible”, disponible a partir del 17 de abril. El cantante ya ha adelantado algunos de sus nuevos temas como “Deseos de usar y tirar” y “Hombre de acción”.

“Hemos trabajado muy duro durante todo el año pasado. Este es un disco muy importante para mí. Tremendamente personal. Hay en sus surcos composiciones musicales, versos, melodías y producción que me parecen de valor. No me importa confesar el cariño y el amor que siento por esta nueva grabación, que mira al presente y a mi manera de sentir el día de hoy”, manifestó Bunbury el pasado 1 de enero en sus redes sociales.

Pero no solo su nuevo material será el foco de su interpretación en la capital limeña y canciones clásicas de los 35 años de la carrera musical de Bunbury deleitarán también a los presentes en su espectáculo.

Las entradas para este concierto se venderán en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro, a precio preventa de Campo A: S/. 249 y Cambo B: 129, entre el 28 de febrero y el 7 de marzo o hasta agotar stock.

Lima no será la única locación peruana que visite el músico español, quien el 1 de agosto visitará Arequipa para hacer vibrar la ‘Ciudad Blanca’ en la explanada del Palacio Metropolitano De Bellas Artes “Mario Vargas Llosa”.

