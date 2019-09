Enrique Iglesias lanzará nuevo álbum "Grandes éxitos"

Enrique Iglesias presentará el 4 de octubre próximo el álbum "Grandes éxitos", en el que recopilará 16 de sus canciones más populares, entre ellas "Bailando" y "Hero", anunció este jueves el cantante español en su cuenta de Twitter.

Aunque el cantante pidió a sus seguidores en esta red social adivinar las canciones que incluirá en su disco recopilatorio, a cambio de un disco autografiado, su antigua discográfica, Universal Music Latino Entertainment, ya adelantó la lista de los 16 éxitos, entre las que se encuentran temas en inglés y en español.



Entre ellos están "Could I Have This Kiss Forever", con la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston, "I Like It", que interpreta con el rapero cubanoestadounidense Pitbull, "Tonight (I'm Fuckin' You)" y "Be With You".



Iglesias, padre de los gemelos Lucy y Nicholas junto con la extenista Anna Kournikova, nacidos en diciembre de 2017, incluyó la versión en ambos idiomas de "Bailando", que hizo acompañado con Sean Paul, Descemer Bueno y Gente De Zona.



Se suman también a la lista de éxitos "Cuando me enamoro", en compañía del merenguero dominicano Juan Luis Guerra, "El perdedor", acompañado del baladista mexicano Marco Antonio Solís, y "Loco", con el intérprete de bachata Romeo Santos.



Otros de los temas son "Mentiroso", "Dónde estás corazón", "Escape" y dos canciones con el dúo puertorriqueño Wisin & Yandel: "Lloro por ti" y "No me digas que no".



El músico afincado en Miami ha publicado 10 discos de estudio, el último de los cuales es "Sex and Love" (2014), y a los que hay que sumar otros dos recopilatorios, "Enrique Iglesias: 95/08 Éxitos", con temas únicamente en español, y "Greatest Hits", con canciones en ambos idiomas.