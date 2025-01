Para Darío Moscatelli y Cynthia Nilson de The Sacados, el Perú es mucho más que un simple destino artístico para cantar y compartir con sus fans; es el lugar donde nació su historia de amor y un refugio lleno de recuerdos entrañables al que siempre quieren volver. “Nos enamoramos en Perú. Allí surgió la atracción, y siempre tendrá un lugar especial en nuestro corazón”, afirma él con emoción. “Fue en 1996, y fue una experiencia inolvidable. Nos entusiasma regresar”, comparte ella con una sonrisa pícara. Hoy, después de casi 30 años juntos, están casados y tiene dos hijos.

Darío Moscatelli y Cynthia Nilson de The sacados iniciaron su romance en Perú. (Foto: archivo personal de The sacados)

Primeros pasos

Antes de fundar The Sacados, Darío soñaba con ser dibujante y crear historietas y cómics. Aunque era un melómano apasionado, fanático de The Beatles, The Police y Charly García, no fue hasta los 18 años que tomó una guitarra. Su ingreso al mundo de la música fue casi por azar; su motivación inicial para formar una banda era grabar un disco y difundir su música únicamente en Argentina.

“Tenía 22 años y nunca imaginé que esto trascendería de esta manera. Si lo hubiera sabido, me habría dado miedo y tal vez no lo habría hecho”, confiesa. “Al principio, pensaba que esto no duraría, era como una aventura, que se acabaría pronto; pero con el éxito, esta percepción cambió”, reconoce.

Cynthia, quien se unió a la banda en 1995, comparte su experiencia: “Comencé a cantar desde muy joven; a los 13 años hacía rock y vestía de negro. Cuando me llamaron de The Sacados para acompañarlos en sus shows en vivo, aunque el género no era el que solía interpretar, vi una oportunidad que no podía dejar pasar”.





El hit inicial

El primer éxito de The sacados fue “Ritmo de la noche”. El fenómeno de la canción fue tan grande que su título fue usado para el programa homónimo que conducía Marcelo Tinelli por Telefe. Este espacio marcó el inicio de la gloriosa carrera televisiva del famoso presentador.

“Tinelli estaba iniciando su carrera en televisión cuando nos contactó con una propuesta: quería usar el nombre de nuestra canción para un programa de verano. Nos preguntó si estaba bien, y para nosotros fue un honor aceptar”, recuerda Moscatelli. “Grabamos una versión especial con la letra adaptada. Él pensaba que el programa sería algo temporal, pero tuvo tanto éxito que se mantuvo por años”.

Nilson agrega: “Hubo también otro programa en México que usó nuestra canción en su versión original. La competencia en esos tiempos era intensa; incluso existía un show llamado ‘El ritmo de la tarde’”

Con la sobreexposición de este tema, llegaron las giras, la fama y varias producciones discográficas para The sacados. En 1991, lanzaron “Contraatacan” , luego Volumen III (1992) y “Asunto chino” (1994). Este último disco trajo el éxito “Más de lo que te imaginas”.

“‘Más de lo que te imaginas’ fue más grande que ‘Ritmo de la noche’”, explica Darío. “Fue más allá de argentina, llegó a toda Latinoamérica”, detalla.

Impulsados por el éxito de esta canción, Darío y Cynthia se mudaron a México en 1998. Sin embargo, la realidad les dio un duro golpe: “Mucho mejor”, el disco que lanzaron en ese país, resultó ser un fracaso. Esto llevó a Darío a reevaluar la continuidad de The Sacados.

“En el 2001, vivíamos en México y trabajábamos arduamente, pero cada vez había menos shows. En un momento, decidimos dar un giro. Nos quedaban solo tres o cuatro presentaciones y una vida por delante. Optamos por mudarnos a Miami, donde se abrió una nueva puerta para nosotros. Empecé a escribir canciones, algo que hacía desde pequeña. Darío también comenzó a componer y a trabajar como productor musical. Ahora colabora con Ricardo Montaner, un gran artista y una persona a la que queremos mucho”, comenta Cynthia.

Ocho años después de alejarse temporalmente de los escenarios, Darío, inspirado por el auge de bandas que regresaban y creaban un circuito de nostalgia similar al de Estados Unidos, impulsó el regreso de The Sacados con la gira 90s Pop Tour.

Vuelven los 90

El próximo 17 de mayo, los integrantes de la banda argentina regresarán al Perú tras 14 años de ausencia, para participar junto a Amistades peligrosas, en “Molan los 90″, recital que se realizará en el Gran Teatro Nacional.

“Nos emociona la idea de volver. Estamos esperando ansiosos que llegue ese momento”, sentencia Darío.