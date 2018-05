Erasure llegó a Lima y fue sorprendido por sus fans |FOTOS

El dúo británico Erasure llegó a Lima y fue recibido por sus fans en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y pese al largo vuelo no dudaron en firmar autógrafos.

Erasure pasó la noche en Lima y hoy partirá hacia Arequipa para su primer concierto en la explanada de Mall Aventura Plaza.

Su permanencia en la Ciudad Blanca será breve y el miércoles regresará a Lima para presentarse en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

El dúo más popular en la historia del synthpop presentará sus nuevos éxitos del álbum “World Be Gone”, trabajo que fue remasterizado en clave orquestal este año en su decimoctavo álbum “World Beyond”, junto a Echo Collective de Bélgica.

"Breath of Life" de Erasure. (video: YouTube)

Los artistas vienen bajo Move Concerts Perú, responsable de los conciertos en el Perú de New Order, Depeche Mode, Aerosmith, The Cure, The Psychedelic Furs, Echo & The Bunnymen y más.

En recientes declaraciones a El Comercio, el vocalista de Erasure, Andy Bell, aseguró que "es estimulante actuar en Sudamérica"

"Soy absolutamente adicto a la pasión de la gente. Tal vez tiene que ver con su fe. Por eso estamos preparando un escenario razonable, que siempre se construye de acuerdo a la localidad. En la lista hay una inmensa selección de canciones que abarca toda la carrera", dijo sobre las presentaciones que el dúo ofrecerá en nuestro país.