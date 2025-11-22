Eros Ramazzotti vuelve más fuerte: así suena su historia después de cuatro décadas

Escucha la noticia
A diferencia de muchos artistas, Eros Ramazzotti no se limita a contar años de carrera: los convierte en nuevas posibilidades. Han pasado cuatro décadas desde que aquel joven italiano, tímido pero decidido, irrumpió en el escenario del Festival de Sanremo con “Una storia importante” y abrió de golpe una puerta que nunca volvió a cerrarse. Hoy, en el 2025, Ramazzotti vuelve a colocarse en el centro de todas las miradas con un álbum que no solo revisita su pasado, sino que lo reconstruye con una sensibilidad renovada.
El disco, llamado también “Una historia importante”, disponible en italiano y español, reúne quince canciones donde el músico entrelaza presente, pasado y futuro en duetos que lo conectan con voces de todos los horizontes: Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Kany García, Lali y Max Pezzali. El resultado es un mapa emocional que se mueve entre la reinvención y el homenaje.
“El proyecto surgió de mi idea de crear un álbum de duetos de temas de mi pasado. Pero mis compañeros eligieron las canciones. Por ejemplo, Carín León eligió una de los 90 llamada ‘Un’altra te’. Giorgia optó por ‘Quanto amore sei’. Todo sucedió de forma espontánea y natural”, explicó el cantautor italiano en conferencia de prensa.
Esas elecciones, hechas desde la admiración y la afinidad, fueron moldeando el proyecto hasta convertirlo en una obra donde cada voz tiene un sentido y una historia.
“‘Una Storia Importante’ no está tan ligada a la canción en sí, sino a mi carrera, a mis 40 años en la industria. De ahí surgió la idea de retomar canciones del pasado, incluyendo temas inéditos, y grabar duetos con grandes artistas y amigos. Así empezó todo”, aclaró.
La colaboración con Alicia Keys en “La Aurora” es uno de los momentos más intensos del álbum. Las voces de ambos artistas se funden bajo la producción de la propia Keys, quien aporta un brillo distinto a la balada original.
"Ella es una persona increíblemente humilde, algo raro hoy en día, sobre todo entre los jóvenes. Debo decir que los grandes artistas siempre tienen una relación muy diferente con la vida”, señaló.
También destacó la aparición de Andrea Bocelli en “Si bastasen un par de canciones”, surgida —como contó entre sonrisas— “de una sesión espontánea en estudio”.
El álbum presenta además temas inéditos como “Fiesta”, “Mañana”, “Solo junto a ti”, “Estúpidas palabras románticas” y “5 segundos”.
Su primer sencillo, “Mi día preferido”, debutó directamente en el número uno del EarOne Airplay italiano, convirtiéndose en el primer récord del año para un artista en el 2025.
Luego, la conversación tomó un tono íntimo cuando volvió a hablar de “L’Aurora” una canción que no solo forma parte de su repertorio, sino que atraviesa directamente su propia historia.
“Trata sobre mi primera hija, la que también me convirtió en abuelo, así que es una emoción muy especial”, confió. “A Alicia Keys le encantó la canción. La dejé que lo hiciera todo; yo solo añadí algunos coros, algo de emoción y mi voz regrabada”, remarcó.
Eros Ramazzotti, con la misma voz cálida que conquistó al mundo hace cuatro décadas, vuelve a empezar. Y esta vez, no solo retoma su historia: la escribe de nuevo.