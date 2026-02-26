Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fey trae un disco en vivo que saldrá el próximo mes de todos sus éxitos. (Foto: Bizarro)
Fey trae un disco en vivo que saldrá el próximo mes de todos sus éxitos. (Foto: Bizarro)
Por Sonia del Águila

Desde el escenario, la explanada parecía un océano de luces y manos en alto que se extendía más allá de lo que alcanzaba la vista. Y Fey, en medio de una canción alegre, lloraba. No era tristeza, era desborde. Lloraba de emoción ante una multitud que parecía no tener fin”, recuerda hoy. Era Perú a inicios de los años 2000 y, para la artista mexicana, no fue un concierto más: fue la confirmación de que su música ya no le pertenecía solo a ella.

VIDEO RECOMENDADO

El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista