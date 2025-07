“Es como si tuviéramos la fórmula de TikTok: te mostramos una cosa mientras te contamos otra, así el mensaje llega”

Hay espectáculos musicales que se ensayan al detalle. Este no es el caso. Lo que Kevin Johansen y Liniers hacen desde hace 15 años no es un concierto: es una travesura escénica. Uno canta, el otro dibuja. Pero más allá del formato, lo que sostienen en cada función es una amistad convertida en complicidad, con espacio para la improvisación.

“No nos complementamos, nos completamos. Somos dos tipos muy metidos en lo nuestro que coincidieron sin saber que de ahí nacería una amistad”, dice Johansen. “Nos veo más como niños —agrega Liniers—: cada uno trae sus juguetes y el escenario es el playground”.

Kevin Johansen y Liniers regresan a Lima para celebrar los 15 años de espectáculo conjunto de música y dibujos en vivo, con dos shows el 07 y 09 de agosto en el Teatro Municipal de Lima. (Foto: Difusión)

El ritual previo nunca cambia: un microbrindis, un abrazo y al escenario. Lo que ocurra después queda en manos del azar. Durante el show, Liniers dibuja al ritmo de canciones como “Wakamole” o “Desde que te perdí”, mientras Johansen modula sin perder el tono lúdico. Al final, el ilustrador lanza avioncitos hechos con sus diseños y los arroja al público como ofrenda. “Tampoco es que haga la Mona Lisa siempre, no puedo andar por la vida pensando que todo lo que hago es increíble”, dice Liniers con sorna.

En esta visita a Lima no solo traen su espectáculo. También presentan su nuevo libro, “Es nuestra forma de comunicarnos”, una publicación que traduce en imágenes cada canción del disco “Desde que te Madrid”. El dúo estará en la Feria Internacional del Libro de Lima para hablar de esta edición que, como todo lo que hacen juntos, nació desde la complicidad.

En esta nueva presentación se mostrará su nuevo álbum en vivo “Desde que te Madrid” y su nuevo libro “Es nuestra forma de comunicarnos”. (Foto: Difusión)

Música para todos

A muchos artistas les incomodan los celulares en alto y los conciertos grabados para redes. A ellos no. Kevin Johansen y Liniers parecen entender la lógica digital mejor que nadie. “Es como si tuviéramos la fórmula de TikTok: te mostramos una cosa mientras te contamos otra, así el mensaje llega —explica Johansen—. Y lo entiendo, porque tengo déficit de atención”.

El show puede parecer improvisado, pero hay una intuición constante: cómo conectar con quien está mirando. Antes de cada función, piensan en qué canciones pueden provocar una reacción, en qué momentos vale la pena dibujar en vivo o hacer una pausa para reír. Todo el show gira en torno al público, que no solo observa, sino que participa, graba, reacciona, comparte. “Nunca ensayamos juntos —dice Liniers—, pero ya sabemos cuándo intervenir, cuándo callar, cuándo largar una pavada”.

Durante los últimos 15 años, el show viajó desde América Latina hasta Europa, y se ha presentado en las salas, teatros, eventos culturales y ferias de libro más importantes. (Foto: Difusión)

Sin embargo, no se trata de ofrecer un show a medias, sino de una experiencia completa pensada para todo tipo de público. “Hay gente que cree que hay que bajarle el nivel al mensaje para que todos entiendan, y eso me parece un error —reflexiona Johansen—. Yo no quiero subestimar a nadie. Siempre intento dar lo mejor de mí, probar en diferentes ámbitos, no repetirme. Para conseguir eso, jamás pienso que el que me escucha no puede reflexionar”.

Para ambos, regresar al Perú tiene una carga emocional particular. “Fue el primer lugar fuera de Argentina donde sentí ese milagro: que alguien cante tus canciones, que alguien se emocione con lo que hacés”, recuerda Johansen. “La primera vez que vi una cola enorme para firmar mis libros fue en Lima —dice Liniers—. Esa calidez no se olvida. Hay un cariño verdadero”.

Así, entre trazos y melodías, el dúo sigue apostando por un arte sin solemnidad ni pretensión, donde la complicidad con el público es parte del guion. “No queremos dar lecciones —dice Johansen—. Queremos compartir algo que nos hace bien. Y si eso conecta, el milagro está hecho”.