“Es como tocar con un padre que no conociste, pero que existe”: la emoción de Amen al compartir escenario con Guns N’ Roses

Amen vive uno de los capítulos más intensos de su historia. La banda nacional prepara su primera gira europea, una ruta que los llevará a seis ciudades del continente. “Esta vez sentimos que la conexión con el público será diferente”, dice Marcello Motta, vocalista y fundador del grupo. “La banda tiene una energía especial. Es una etapa donde todo fluye, y eso se nota en el escenario”, agrega.

El tour, titulado Fin del Tiempo – Europa 2025, comenzará en España y continuará por Francia, Alemania e Italia. Será el regreso de Amen al viejo continente después de trece años, cuando participaron en el festival White Nights de San Petersburgo. Hoy, vuelven con la convicción de que su música creció junto a quienes los escuchan. “Volvemos porque hay una deuda al mostrar lo que hemos hecho a quienes están allá”, explica Motta.

Antes de su tour europeo, Amen abrirá el concierto de Guns N’ Roses en el Estadio Nacional, reafirmando la vigencia del rock peruano en grandes escenarios.

La gira llega en un momento de madurez para la banda, que se mantiene firme tras más de 25 años de trayectoria. Desde su formación en Ventanilla, en 1995, Amen construyó un camino sin prisa, pero con constancia, sostenido por letras que apelan a la emoción y una sonoridad que se resiste a pasar de moda. Temas como “Decir adiós”, “Sé que tú no estás solo” o “La Chata” acompañarán su recorrido europeo, como puentes entre el pasado y el presente.

“Es el principio de proyectos más grandes. Seguimos tocando porque aún tenemos cosas que decir —comenta Motta—. El mensaje sigue siendo el mismo: creer en lo que haces y compartirlo con la gente. Eso nos ha mantenido juntos“.

Un viaje lejano

Antes de cruzar el Atlántico, Amen tendrá una cita clave en casa: el 5 de noviembre subirá al escenario del Estadio Nacional como banda soporte del concierto de Guns N’ Roses, que regresa al Perú con su gira Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour. Será un espectáculo de más de dos horas con Axl Rose, Slash y Duff McKagan repasando los clásicos de la legendaria banda estadounidense.

“Son las cosas locas de la vida que se dan sin saber mucho. Ya tuvimos experiencias similares abriendo para Aerosmith o Collective Soul, pero compartir escenario con Guns N’ Roses tiene otro significado, porque ellos fueron una de nuestras primeras influencias. Es como tocar con un padre que no conociste, pero sabes que existe”, recuerda Motta entre risas.

Marcello Motta, vocalista y fundador de Amen, lidera una etapa de madurez creativa marcada por nuevos sonidos y una conexión renovada con el público.

Mientras tanto, la banda ensaya a diario y ajusta los últimos detalles del espectáculo que llevarán a Europa. Habrá visuales renovados, nuevos arreglos y una propuesta escénica más envolvente. “Ahí está el reto —enfatiza el vocalista—, queremos que el público sienta nuestro progreso, pero que no hemos perdido la esencia.”

Entre el recuerdo y la proyección, Amen demuestra que la madurez no implica quietud. Su regreso a Europa y su participación junto a Guns N’ Roses confirman que el rock peruano sigue abriendo puertas, afinando su sonido y escribiendo —desde Ventanilla hasta el viejo continente— uno de los capítulos más potentes de su historia. “No hay mejor público que el peruano, aquí o fuera. Cuando escucha a una banda nacional, la energía explota. Ese es el verdadero combustible del rock: la conexión sincera con la gente”, concluye Motta.