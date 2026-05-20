La controversia más reciente ocurrió en marzo de 2026, cuando la Municipalidad de Lima clausuró temporalmente el recinto luego de dos fechas del festival “Una Noche de Salsa 14”. Las autoridades detectaron incumplimientos relacionados con el horario límite del espectáculo, exceso de ruido y acumulación de residuos en exteriores. La multa ascendió a S/110 mil y fue asumida por la productora organizadora, mientras el Instituto Peruano del Deporte (IPD) marcó distancia públicamente y anunció nuevas medidas de control para futuros eventos.

El festival “Una Noche de Salsa 14” terminó convirtiéndose en el detonante de la clausura temporal del Estadio Nacional tras incumplimientos relacionados con horarios, ruido y acumulación de residuos en exteriores. (Instagram)

El episodio sirvió para visibilizar algo que rara vez se explica fuera del circuito empresarial: las productoras no solo alquilan el estadio para hacer conciertos. También se habla de contratos donde se establecen obligaciones específicas sobre seguridad, horarios, limpieza, desmontaje de estructuras y recuperación del campo de juego. Dependiendo del evento, además, deben presentar garantías económicas que cubran posibles daños al recinto.

En medio de ese escenario aparece nuevamente el Estadio Nacional como sede del regreso de Ed Sheeran a Lima después de nueve años. Su productor local, Coqui Fernández, sostiene que el debate alrededor de los conciertos muchas veces se simplifica demasiado. “Ética y contractualmente estamos obligados a devolver el recinto en las mismas condiciones en las que lo encontramos”, afirma. La frase resume una discusión mucho más amplia: cómo convivir entre fútbol, espectáculos y una ciudad que exige cada vez más control sobre eventos masivos.

Así lucía el campo del Estadio Nacional luego del desmontaje del último gran concierto realizado en el recinto. Empresarios y especialistas sostienen que la recuperación total del césped puede tomar alrededor de dos semanas con mantenimiento técnico especializado. (Foto: Difusión)

Acuerdos y promesas

Organizar un concierto en el Estadio Nacional no funciona igual que alquilar un recinto privado como Costa 21 o Arena 1. Al tratarse de una infraestructura administrada por el Estado, el proceso involucra más filtros y tiempos de aprobación. Según Fernández, los trámites pueden tomar hasta más cuatro meses, debido a que intervienen distintas áreas administrativas y técnicas.

“No es distinto a cualquier trámite estatal”, explica el empresario. “El Estado tiene normas y candados porque está protegiendo bienes públicos”. Eso implica que antes de anunciar un concierto, las productoras deben coordinar permisos, revisar disponibilidad de fechas deportivas, presentar planes de seguridad y acordar condiciones específicas sobre el uso del recinto.

La Municipalidad de Lima clausuró temporalmente el Estadio Nacional en marzo de 2026 luego de detectar infracciones durante dos fechas consecutivas de conciertos masivos. La medida obligó al IPD a subsanar observaciones y renovar el césped. (Foto: MML)

Dentro de esos contratos existen cláusulas relacionadas con daños al césped, horarios límite y responsabilidades posteriores al evento. En otras palabras, el acuerdo no queda en una promesa verbal entre empresarios y autoridades, las obligaciones están formalizadas y pueden derivar en sanciones económicas si no se cumplen.

Uno de los puntos más importantes es el relacionado con el campo de juego. Para realizar conciertos, las productoras deben instalar estructuras de protección sobre el grass, además de asumir costos posteriores de recuperación. Fernández asegura que luego del concierto de My Chemical Romance ―realizado el 25 de enero―, Move Concerts y el equipo de Bad Bunny ―conciertos el 16 y 17 de enero― pagaron alrededor de S/60 mil soles para restaurar el césped. “Después de 15 o 16 días el campo estaba en óptimas condiciones para uso deportivo, hay un informe sobre ello”, sostiene.

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Ese detalle explica por qué el IPD insiste en que las multas y reparaciones deben ser asumidas por las empresas organizadoras y no por el Estado. En los contratos existen garantías económicas precisamente para responder frente a daños o incumplimientos. En algunos casos, esas garantías pueden alcanzar cientos de miles de soles.

Maroon 5 volverá al Estadio Nacional el próximo 31 de agosto de 2026 en un concierto organizado por Masterlive, una de las productoras que más eventos internacionales realizará este año en Lima. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for Live Nation) / Kevin Mazur

Las reglas del juego

Uno de los conceptos más utilizados en la industria internacional del entretenimiento es el “curfew”, término que se refiere al horario límite autorizado para un espectáculo. En países con una industria de conciertos consolidada, incumplir ese límite puede generar multas automáticas e incluso restricciones para futuros eventos.

En Lima, la discusión sobre los horarios se volvió especialmente sensible tras las denuncias de vecinos por ruido y congestión vehicular alrededor del Estadio Nacional. Las ordenanzas municipales establecen límites relacionados tanto con el volumen de sonido como con la hora máxima de funcionamiento de los espectáculos masivos.

El Estadio Nacional recibió el año pasado uno de los conciertos más multitudinarios de Shakira, consolidándose nuevamente como uno de los principales recintos para espectáculos internacionales en Perú. Fotos: Giancarlo Ávila/@photo.gec

Fernández considera que esas restricciones son necesarias siempre que exista equilibrio. “Así como los vecinos respetan nuestra libertad de empresa, nosotros también tenemos que respetar su tranquilidad”, afirma. Para el productor, un horario razonable sería terminar los conciertos alrededor de la medianoche, tal como ocurre en varios mercados internacionales.

Pero incluso cuando existe un retraso inesperado, las reglas no cambian. “Si el artista llega tarde, es problema nuestro. No por eso vas a extender el horario”, sostiene. En la práctica, eso significa que las productoras deben reorganizar el desarrollo del show para evitar incumplimientos que luego puedan convertirse en multas o sanciones administrativas.

El tema no es menor. En eventos internacionales de gran escala, las penalidades por exceder el “curfew” pueden alcanzar cifras millonarias dependiendo del contrato con el recinto y las autoridades locales. Por eso, detrás de cada concierto existe una coordinación minuciosa de tiempos: ingreso de público, horarios de apertura, duración del show, desmontaje y salida de asistentes.

En el caso peruano, esa lógica quedó expuesta tras las sanciones aplicadas al festival “Una Noche de Salsa 14” en el Estadio Nacional. El 27 de marzo de 2026, la Municipalidad de Lima impuso una multa de S/11 mil por no respetar el horario declarado para el evento. Al día siguiente, el 28 de marzo, se repitió la misma infracción, generando otra sanción de S/11 mil, además de dos multas adicionales de S/22 mil cada una: una por permitir la alteración del orden público y perturbar la tranquilidad de los vecinos, y otra por no efectuar la limpieza de los espacios públicos tras el espectáculo. Las penalidades continuaron el 29 de marzo con otras dos multas de S/22 mil por limpieza y afectación a la tranquilidad vecinal, acumulando un total de S/110 mil que terminó derivando en la clausura temporal del recinto.

Tras semanas de trabajos de recuperación y mantenimiento, el Estadio Nacional volvió a abrir sus puertas con un nuevo césped y mejoras en el campo de juego, según informó el IPD tras levantar la clausura temporal. (Foto: IPD)

El Fair play musical

¿Cuál debe ser realmente el rol del Estadio Nacional? Para algunos sectores, el recinto debería priorizar únicamente actividades deportivas. Otros consideran que excluir los conciertos significaría desaprovechar uno de los espacios más importantes del país para espectáculos internacionales.

Fernández apuesta por una convivencia entre ambas actividades. “A nivel mundial los estadios se usan para fines deportivos y culturales. Tiene que haber un punto medio. El deporte y la cultura pueden convivir”, señala. El productor considera que el problema no está en los conciertos en sí, sino en la falta de consensos claros sobre cómo ejecutarlos sin afectar a los vecinos ni al calendario deportivo.

Ed Sheeran regresa esta noche al Estadio Nacional después de nueve años. El cantante británico vuelve a Lima en medio del debate sobre el futuro de los conciertos masivos en el principal recinto deportivo del país. (Foto: EFE/Mariscal)

El debate además tiene un componente económico importante. Un concierto internacional moviliza miles de personas, activa hoteles, restaurantes, transporte y empleo temporal. Siendo el caso de Bad Bunny registrando un movimiento de 2 millones de soles entre ventas de comida, bebida y mercancía. Solo el Estadio Nacional puede albergar cerca de 49 mil asistentes, una cifra que lo convierte en una de las plazas más importantes de Lima para artistas de gran convocatoria.

Por eso, pese a las polémicas recientes, el calendario de conciertos para 2026 sigue creciendo. Están programados shows de TINI el 30 de mayo, Ricardo Arjona el 26 de junio, Paulo Londra el 29 de agosto, Maroon 5 el 31 de agosto y Romeo Santos el 11 y 12 de septiembre, además del esperado regreso de Ed Sheeran este 20 de mayo en el Estadio Nacional.

Mientras tanto, el IPD ya dejó entrever que desde 2027 el fútbol tendrá prioridad operativa en el recinto. Eso no necesariamente significa el final de los conciertos en el Nacional, pero sí un escenario más estricto para las productoras. Más supervisión, más exigencias técnicas y menos margen para improvisaciones.