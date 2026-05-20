Por Ángel Navarro Quevedo

El Estadio Nacional volvió a abrir sus puertas después de una clausura temporal que expuso uno de los temas más sensibles de la industria del entretenimiento en Perú: ¿Qué ocurre cuando culmina un evento masivo? Durante años el debate público se concentró casi exclusivamente en el estado del césped tras los shows. Sin embargo, detrás de cada escenario instalado sobre el campo existe una estructura mucho más compleja que involucra contratos, garantías económicas, permisos municipales, cláusulas de sanción y negociaciones directas con el Estado.

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