La Municipalidad de Lima tomó una radical decisión y clausuró el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tras las reiteradas quejas de parte de estudiantes y vecinos de alrededores del recinto deportivo que es utilizado para albergar grandes eventos musicales. La medida mantendrá el escenario cerrado por 60 días, lo cual complicaría la realización de eventos anunciados con anticipación.

El pasado domingo 3 de septiembre se dio a conocer que la Municipalidad de Lima clausuró el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos debido a que sus eventos y conciertos musicales generaban un excesivo ruido y alteraban la tranquilidad de los vecinos. El cierre será de 60 días y se impuso una multa de S/19,800 a la UNMSM.

En el documento que entregó la Gerencia de Fiscalización y Control de la MML a un trabajador de la UNMSM se detalla que entre los motivos de la clausura están “por permitir que dentro y/o desde el establecimiento o inmueble se altere del orden público, se promuevan actitudes que atentan contra la moral y las buenas costumbres, que afectan derechos de terceros o que perturben la tranquilidad de las personas”.

¿Qué conciertos peligran por la clausura del estadio de San Marcos?

Entre los meses de septiembre y octubre se iban a realizar una serie de presentaciones de artistas nacionales e internacionales. Ahora, la incertidumbre ronda entre los organizadores por la medida que deja sin lugar estos eventos, entre los shows en peligro destacan la celebración de los 47 años de Agua Marina, el show de Thw Weeknd, el concierto de Rauw Alejandro y más.

El primer concierto afectado será el de la banda de rock metal Manowar, quienes tenían planeado presentarse por primera vez en Perú este jueves 14 de septiembre. Otro de los shows afectados es la celebración de los 47 años del grupo de cumbia Agua Marina, quienes iban a deleitar al público con un concierto especial el 29 de septiembre.

En octubre, el escenario es similar ya que iban a realizarse tres grandes shows de talla internacional. El viernes 13 de octubre DJ Tiesto iba a ofrecer lo mejor de la música electrónica al público peruano, mientras The Weeknd, quien hizo un sold out para su concierto del domingo 22 de octubre, llegaría a Perú como parte de su gira “The After Hours Tour”.

Finalmente, el cantante urbano Rauw Alejandro también vería afectado su concierto en Perú del próximo sábado 28 de octubre. Él iba a regresar a la capital peruana como parte de la gira promocional “Saturno World Tour”.

