“Estamos muy agradecidos con todo el público y la radio nacional y online”: Orquesta Candela celebra ser número uno en Perú con “Sin testigos” junto a Elvis Crespo

La cumbia peruana sigue marcando tendencia en las radios del país. El tema “Sin testigos”, interpretado por la Orquesta Candela junto al Rey del Merengue, Elvis Crespo, se posicionó como la canción número uno en el Perú, consolidándose como el tema más sonado en diversas emisoras radiales y plataformas musicales.

El éxito de la canción ha logrado superar en reproducciones y difusión a otros grandes referentes del género como Corazón Serrano, La Bella Luz y Son del Duke, agrupaciones que también dominan el circuito de la cumbia nacional. Sin embargo, el pegajoso ritmo y la combinación de cumbia con el estilo tropical de Crespo han impulsado a “Sin testigos” a liderar el ranking musical.Y

En esa línea, El Comercio se comunicó con Donald Yaipén, director musical de Orquesta Candela, quien se pronunció a raíz de este hecho histórico para la agrupación musical.

“Estamos muy agradecidos con todo el público y la radio nacional y online, por este gran logro que hemos obtenido. Nosotros como siempre tratando de llevar el legado y nombre de mi padre Víctor Yaipen bien en alto y haciendo que la cumbia peruana se escuche a nivel nacional y internacional. Muy contento por este logro, estamos agradecidos con todos los fanáticos y decirles que seguiremos trabajando. Se viene un nuevo feat que estaremos lanzando el 27 de marzo con un cantante sorpresa”, afirmó en un primer momento.

Asimismo, Donald Yaipen aprovechá esta comunicación con el diario para agradecer a Elvis Crespo en el éxito de la canción “Sin testigos”.

“Queremos agradecer a Elvis Crespo por este gran feat que hemos realizado. Por su parte, el está promocionando esta canción ”Sin testigos" a nivel internacional y eso es lo que nosotros queremos. Esa es nuestra mira que la cumbia peruana también suene a nivel internacional, entonces, vamos a seguir trabajando para ustedes", sentenció el director Musical de Orquesta Candela.

El tema no solo suena con fuerza en las principales radios de cumbia, sino también en emisoras que difunden salsa y música urbana, lo que demuestra el amplio alcance que ha logrado la colaboración entre Candela y el cantante puertorriqueño.

Finalmente, con este logro, la Orquesta Candela reafirma su vigencia dentro de la escena tropical peruana y demuestra que las colaboraciones internacionales siguen siendo una fórmula efectiva para conquistar al público. Mientras tanto, “Sin testigos” continúa sonando en todo el país y se perfila como uno de los grandes éxitos musicales del año en el Perú.