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Resumen

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La vida de Arturo Pomar Jr., asegura él mismo, se asemeja a la película “Easy Rider”: No es de aquí, tampoco de allá. Sin embargo, en lugar de andar en moto, lo suyo es el asiento del avión, del taxi y de las salas de espera en el hospital. En ese ir y venir transcurre hoy la vida del exintegrante de Arena Hash, un período marcado por los cambios, la nostalgia y los nuevos comienzos. Todo ello desemboca en la segunda edición de “Y es que sucede así”, un espectáculo en el que repasa episodios de su carrera musical mientras explora las preguntas que deja el paso del tiempo.

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