Durante años, miles de oyentes de América Latina repitieron las rimas de Cypress Hill sin saber qué decían. Les alcanzaba con el golpe de las bases y el tono de esas voces rapeando encima. Las letras llegaron mucho después, cuando la curiosidad los empujó a averiguar de qué hablaban esos tipos de Los Ángeles. Ahora, con la música latina en pleno auge, el grupo volvió a ese terreno con un álbum en español y llega a Lima para presentarse hoy en el Coliseo Dibós.

El rapero mira ese cambio con asombro. “Nos tomó bastante tiempo conseguir que realmente nos vieran a nivel global”, admite B-Real, vocalista de Cypress Hill, y ubica el despegue hace algunos años, cuando artistas latinos de distintos géneros empezaron a ser aceptados en todo el mundo. Cypress Hill ya había probado el idioma con un primer disco de traducciones. Faltaba el paso grande: un álbum entero, con doce canciones, diez discos después de su debut en 1991.

Black Sunday (1993), donde está “Insane in the Brain”, debutó en el primer lugar del Billboard 200 y consolidó a la banda a nivel mundial. (Fotos: Eitan Miskevich)

¿Por qué tardó tanto? La respuesta es sencilla: giras, más giras y el estudio siempre postergado. Con Sony Music, el contrato imponía una fecha de entrega y obligaba a bajarse del camino. Ya independientes, nadie los apuraba. “Llegamos a un punto en el que dijimos: ‘Si no lo hacemos ahora, nunca lo vamos a hacer’”, cuenta.

La decisión era también una cuestión de identidad. Sen Dog nació en Cuba, Bobo es estadounidense y puertorriqueño, y él mismo se define como estadounidense, mexicano y cubano. “Somos estadounidenses y latinos”, resume. “Lamentamos mucho la demora en sacar un álbum en español”, agrega.

La disputa estalló en 1995, cuando Cypress Hill acusó a Ice Cube de copiar el estribillo de “Throw Your Set in the Air”, tema que le habían mostrado de su disco III: Temples of Boom, para usarlo en “Friday”, canción de la película del mismo nombre.

Una vida agitada

Si el español era una deuda pendiente, Saturday Night Live es una cuenta que el tiempo no cierra. ¿Siguen vetados? “Bueno, ellos dicen que no, pero yo creo que sí”, responde entre risas. Lo cuenta con humor: “Nosotros hicimos lo nuestro —fumar marihuana en vivo— y podemos decir que estuvimos allí. Además, estamos en una lista de grandes bandas que fueron vetadas del programa”, asume con orgullo B-Real.

Más armónica fue la historia con la London Symphony Orchestra, que nació en un episodio de Los Simpson donde el grupo aparecía contratando a la orquesta. La ficción se volvió realidad en 2004: la banda se reunió con la sinfónica y comenzó una colaboración improbable. “Fue uno de mis momentos favoritos de toda nuestra carrera. Poder tocar con esas personas fue increíble porque son algunos de los mejores músicos del mundo, y eso no es broma”, dice.

B-Real, vocalista de Cypress Hill, fue amigo cercano de Ice Cube, al punto de asistir a su boda. Un malentendido los enfrentó durante años hasta la tregua de 1997.

Sin embargo, uno de los momentos más tensos de su carrera fue el que vivieron con Ice Cube, amigo cercano del rapero, tanto que B-Real asistió a su boda. Tras unos malentendidos, se convirtió en un rival durante años, hasta que en 1997 una tregua abrió la puerta a la reconciliación. De aquel enfrentamiento quedaron canciones de ataque en algunos álbumes de Cypress Hill y “Ice Cube Killa”, un tema underground que solo se encuentra en YouTube.

“No queríamos que nadie saliera herido. En Los Ángeles venimos de determinados vecindarios y no es extraño que personas de los lugares de donde nosotros venimos lleven las cosas a otro nivel”, menciona el rapero. “Antes de dedicarme a la música, me relacionaba con pandillas. Era un pandillero y estaba rodeado de personas realmente peligrosas”, recuerda, y admite que aquella situación pudo acabar en tragedia.

Por eso repite en casi todas sus entrevistas que la música le salvó la vida, y lo dice desde mucho antes de la reconciliación con sus enemigos en los noventa, cuando aún era adolescente. “Sí, la música tiene ese poder”, enfatiza. Hoy su causa ya no es solo reclamar rebeldía o hablar del barrio, sino ser ese pequeño impulso. “Que vean que todo latino puede destacar y que sepan que el cambio lo hace la propia gente”, concluye.