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Cypress Hill llega a Lima. B-Real, vocalista del grupo angelino, se presenta hoy en el Coliseo Dibós con su primer álbum completo en español. (Fotos: Eitan Miskevich)
Cypress Hill llega a Lima. B-Real, vocalista del grupo angelino, se presenta hoy en el Coliseo Dibós con su primer álbum completo en español. (Fotos: Eitan Miskevich)
Por Ángel Navarro Quevedo

Durante años, miles de oyentes de América Latina repitieron las rimas de Cypress Hill sin saber qué decían. Les alcanzaba con el golpe de las bases y el tono de esas voces rapeando encima. Las letras llegaron mucho después, cuando la curiosidad los empujó a averiguar de qué hablaban esos tipos de Los Ángeles. Ahora, con la música latina en pleno auge, el grupo volvió a ese terreno con un álbum en español y llega a Lima para presentarse hoy en el Coliseo Dibós.

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