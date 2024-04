El cantante colombiano Esteman regresa a Lima para presentar su Tour 2024, esta vez en el Gran Teatro Nacional el próximo sábado 13 de abril.

De ese modo, el intérprete de “Mr. Trance”, prometió que su show musical será “memorable y apto para todas las edades”, ya que tendrá sorpresas, baile con diversas emociones.

“[...] Un concierto con una puesta en escena icónica, donde van a pasar cosas inesperadas, desde verme volando en el escenario hasta esos momentos en los que me acerco al público y salgo cantando entre ellos”, relató.

A su vez, el cantante aseguró que interpretará temas románticos, nostálgicos y bailables. Presentará además las canciones de su próximo disco y las que marcaron diversas etapas de su carrera.

Esteman dijo también que, a parte de tener la compañía del cantante peruano Adrián Bello, traerá diferentes sorpresas. En tal sentido, el artista compartió su emoción por el próximo concierto.

“Me emociona mucho estar nuevamente con el público peruano porque me recibe siempre con los brazos abiertos y es de mis públicos favoritos, me ilusiona mucho regresar y darlo todo”, confesó Esteman sobre este próximo concierto.

Tras haber realizado una colaboración con Bello, el colombiano afirmó que le gustaría realizar otros duetos con artistas nacionales y no descartó hacerlos en su presentación en el Gran Teatro Nacional.

“Además de admirar y tener varios amigos cantantes peruanos, me gusta la música peruana desde el folklore, porque siento que hasta hay influencias en mi música de la música andina”, relató el cantante.

CONOCE MÁS: Adrián Bello abrirá concierto de Esteman en Lima

Artistas invitados





Los fanáticos peruanos del popular cantante colombiano podrán disfrutar de su música este sábado 13 de abril en el Gran Teatro Nacional.

Trascendió en las últimas horas que los invitados del concierto de Esteman en Lima serán Adrian Bello, Milena Warthon y Lorena Blume. Las entradas para esta presentación están a la venta a través de Joinnus.

Tras ello declaró que siente gusto por el dúo Alejandro y María Laura, con quienes ya cantó en otras ocasiones. También mostró su admiración por Pamela Rodríguez, con quien también ha colaborado.

“Para la noche del concierto en Lima 13 tengo dos nuevos invitados, con quienes tengo muchas ganas de poder cantar en vivo y no puedo anunciar todavía quiénes son porque es sorpresa, pero se dará ese intercambio colombo peruano”, indicó.