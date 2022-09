Sonidos de otro mundo. El cantautor colombiano Esteman acaba de estrenar su nuevo sencillo “Un Día en París”, donde muestra su lado más romántico y, a su vez, incluye melodías futuristas. El artista se viene preparando para lo que será su próxima presentación en nuestro país a finales de septiembre.

En conversación con El Comercio, Esteban Mateus –verdadero nombre del cantante- confiesa que esta canción surgió una noche en abril pasado mientras planeaba cómo pedirle matrimonio a su novio Jorge. Ambos tenían un viaje a España e irían por unos días a París (Francia), lugar que aprovecharía Esteman para realizar la propuesta.

“´Un día en París´, aunque nace de nuestra relación, habla de la conexión entre dos personas que tienen un vínculo espiritual, energético, como de otras vidas. Ese es el significado más fuerte de esta canción, y como siento que la gente la ha hecho suya porque he recibido muchos videos de TikTok, de gente usando la canción para proponer matrimonio. Es muy bonito lo que ha pasado”, precisa.

La capital francesa es especial para Esteman porque a los 19 años tuvo la oportunidad de vivir ahí durante un año mientras estudiaba actuación. “Fue un año increíble, pero a la vez muy duro. Siento que estaba muy chiquito, estaba dentro de un caparazón y es una ciudad muy dura. Entonces, siempre quedó ese pensamiento de ´qué increíble hubiera sido vivir el amor en París´. En ese momento ni siquiera había caído en cuenta que era gay, o por lo menos no lo había aceptado”.

El colombiano tenía una razón adicional para sellar su amor en París: sus padres también se conocieron y comprometieron allí. “Hay un valor especial en que (mi compromiso) haya sido ahí. Era la primera vez que Jorge iba, fue muy especial desde que llegamos, poder mostrarle toda la ciudad. Entre los nervios, al siguiente día le propuse matrimonio frente al río Sena”, comentó.

¿Elfos en el videoclip?

El videoclip de “Un Día en París” tiene –al cierre de esta nota- más de 840 mil visualizaciones en YouTube y fue codirigido por el propio Esteman. El proyecto fue grabado antes de realizar la propuesta de matrimonio en París, así que el colombiano debía idear la manera en que su pareja no sospeche de que el video estaba relacionado a la pedida de mano.

Asimismo, buscó reflejarlos a ambos, pero en un mundo de fantasía y decidió convertirlos en elfos. “Somos dos elfos que viven en la ciudad. Dos extraterrestres que es un poco como me he sentido siempre en general. Esta cuestión de sentirse diferente. Realmente era eso. El video era mostrar todo lo que me pasó esa primera semana cuando empecé a imaginar cómo sería la pedida”, aseguró.

Esteman agregó que esta canción forma parte de su próximo álbum que aún no tiene fecha de estreno. El cantautor se encuentra trabajando en esta producción que lo embarga de emoción. Por el momento tiene varias canciones escritas, pero solo algunas de ellas han sido producidas.

El cantautor colombiano fue el codirector del videoclip de "Un Día en París". (Crédito: Universal Music Group)

“(Mi próximo disco) ya se está cocinando, ya tengo una idea clara de hacia dónde va, simplemente quiero hacerlo muy muy bien y sacar cada canción que yo sienta que va a aportar mucho a mi proceso”, puntualizó.

Vínculo musical con Perú

Desde el inicio de su carrera, Esteman ha colaborado con diversos artistas de la región. Entre ellos se ubican los peruanos Nicole Favre y Adrián Bello. Según confesó el mismo colombiano, logró congeniar con ambos artistas en el estudio; aunque las oportunidades se dieron de diferentes maneras.

El contacto con Adrián Bello se realizó a través de redes sociales en medio de la pandemia. Esteman ya había escuchado algunos de sus sencillos y, una vez estuvieron juntos en México, decidieron grabar “Una Noche Más”.

“Para mí es importante vibrar con la persona y de entrada Adrián me cayó muy bien y amé la canción. Sentía que estaba hecha un poco dentro del mundo en el que me muevo y demás. Eso fluyó así. Creo que nació una amistad muy bonita”, dijo.

Con Nicole Favre fue distinto. Ambos pertenecen a la misma disquera y comparten al mismo compositor, por lo que un día coincidieron en el estudio. “Nos conocimos en una sesión de composición y luego me propuso colaborar en esta canción de ella, en esta nueva versión (de “Alucinándote”)”, agregó.

Asimismo, no ha descartado la posibilidad de colaborar con algún otro artista peruano. “Se me han acercado distintas personas que he ido conociendo poco a poco, pero por ahora no he pensado puntualmente en colaboraciones porque también estoy en un proceso de escribir canciones para mí. Pero si llega algo que fluya, así como lo de Adrián, seguro que sí”, enfatizó.

Próximo concierto en Lima

Esteman llegará a Lima para brindar un concierto el próximo 23 de septiembre en el Arena Bar de Barranco como parte de su gira “Te Alejas Más de Mí Tour”, con el que también visita otras ciudades de Latinoamérica.

Hace unas semanas, Adrián Bello confirmó su presencia en el concierto de Esteman. Pero, durante la entrevista, el colombiano confirmó en exclusiva que también tendrá en el escenario a Nicole Favre.

Este show en nuestro país tendrá sencillos de su último álbum “Si Volviera A Nacer” como “Te alejas de mi”, “Milagros” e, inevitablemente, “Un Día en París”.

“Tengo mucha emoción y las expectativas super altas porque es increíble la cantidad de cariño que recibo desde Perú a través de redes sociales, la cantidad de mensajes y hasta en las mismas estadísticas del streaming de mis canciones siempre está Perú pegado ahí a Colombia. Es muy bonito ver cómo mi música le está llegando a las personas, entonces lo único que puedo decir es que voy a darlo todo en el escenario y que sé que va a ser un momento especial y que tengo unas ganas de comer su comida deliciosa que es mi favorita por encima de todas. He ido construyendo un cariño muy especial con Perú y sé que este será el segundo concierto de los muchos que vienen seguidos”, finalizó.