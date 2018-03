Estéreo Picnic abrió sus puertas: The Killers y Lana del Rey aplacaron el frío

La novena edición del festival Estéreo Picnic¸ una de las más ambiciosas de su historia, abrió sus puertas. Ni el implacable frío, ni la feroz llovizna que cubrió anoche Bogotá, aplacaron los ánimos de un público que se rindió ante la desbordante sensualidad de Lana del Rey y el electrizante show que ofreció The Killers, dos de los más importantes invitados del evento musical.

Eran las 4:15 p.m. cuando Esteban Copete y su Kinteto Pacífico subieron a Budweiser, uno de los tres escenarios instalados de manera estratégica en el Parque Deportivo 222. A la misma hora, el sonido del rock surf californiano llegó con Saail en la tarima del Chevrolet Beat. Una hora después, Surcos, agrupación que une el pop con instrumentos de folk, se apoderó del estrado principal: Tigo Music.

A las 5:30, el turno fue para La Ramona. Daniela Garavito desató la fuerza del blues y el rock en la novena entrega de uno de los festivales más importantes de América Latina. En su primer día, Estéreo Picnic también recibió a Milky Chance. El trío alemán reconocido por su tema “Stolen Dance” hizo su aporte de folk, al que se sumó la electrónica de Metronomy, agrupación británica que desató el desenfreno entre sus fans.

El Mono Urina y Kike Vélez, la dupla barranquillera a cargo de MNKYBSNSS, interpretaron los temas más sonados de su más reciente producción discográfica, “Timeless”. A las 8:00 p.m., cuando el cansancio empezaba a asomar, hizo su aparición el grupo californiano The Neighbourhood, para encender aún más la noche con su indie pop. Una hora antes, La Chiva Gantiva tomó por asalto la tarima del Budweiser para regalar lo mejor de “Despegue”, su tercer trabajo discográfico.

En el Chevrolet Beat, la agrupación mexicana emergente Centavrvs conquistó al público con su potente mezcla de electrónica, ritmos latinos y africanos.

Mientras la fría noche avanzaba, la lluvia caía con mayor intensidad, como buscando poner fin a una fiesta que tenía todavía mucho más para dar. Con capas impermeables de plástico para la lluvia y paraguas, el público contrarrestó el adverso clima. Así, con las gargantas adoloridas por corear los temas y los pies cansados, pero con el corazón feliz, el disfrute continuó.

Thomas Jack, Julio Victoria, Tribu Baharú, Sofi Tukker y Dillon Francis completaron el line up. Este último convirtió la tierra del Parque 222 en una alfombra de baile, estruendo y sabor. Los últimos acordes musicales del primer día del festival llegaron con Metronomy y The Killers. Los estadounidenses subieron por segunda vez al escenario del Estéreo Picnic, luego que en 2012, lo hicieran acompañados de New Order, con quienes interpretaron aquel track fundacional titulado “Crsytals”.

Esta noche, el turno es para los peruanos de Dengue Dengue Dengue, Gorillaz, Hardwell, Bonobo, entre otras agrupaciones.

MÁS QUE MÚSICA

​ Miguel Santacoloma, jefe de comunicaciones de Estéreo Picnic, en diálogo con El Comercio señaló que se espera que más de 70 mil personas se den cita en esta novena edición que congrega a 50 bandas de diferentes países del mundo.

“Vienen artistas de Suecia, Estados Unidos, México, Perú, Reino Unido, Francia, entre otros países. Cada año buscamos innovar con nuevos sonidos e interesantes propuestas. Nuestro objetivo es consolidar la escena colombiana como un punto estratégico para las grandes bandas y poco a poco lo estamos logrando. Somos uno de los festivales referentes de América Latina y uno de los más importantes del mundo”, remarca Santacoloma.

Destaca, además, la gran oferta de diversión alterna a la música que ofrece Estéreo Picnic. “La noche es mucho más viva, tenemos espacios para el desarrollo de la creatividad y la diversión, como juegos, zona de comidas, activaciones de marcas y hasta un hippie market”, remarca.