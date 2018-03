La novena edición del festival colombiano Estéreo Picnic llegó a su fin. Pese al inclemente clima, más de 70 mil personas acudieron al Parque 222 para disfrutar de una desafiante propuesta de entretenimiento, que reunió a más de 50 músicos del mundo.

Esa cofradía cobijada cor el nombre de LCD Soundsystem regresó a Colombia luego de dos años de ausencia para cerrar con broche de oro el tercer y último día de uno de los eventos musicales referentes de América Latina. James Murphy se apoderó del escenario principal Tigo Music con sus himnos "Daft Punk Is Playing at My House", "Yeah", "Losing My Edge", entre otros.

El primero en subir a la tarima del Estéreo Picnic, el último domingo, fue Salvador y el Unicornio. El cantautor mexicano abrió la tarde musical con su propuesta que navega entre el sonido proto-garage y la psicodelia brasileña de los 60. Solo algunos minutos después, Pablo Trujillo ofreció lo mejor del rock alternativo en la tarima Chevrolet Beat.

El último día del Estéreo Picnic también trajo la nostalgia. El guitarrista colombiano de 69 años, Abelardo Carbonó, rememoró sus temas "Muévela", "Carolina", "Te acordarás de mí", entre otros.

Mientras tanto, los colombianos Sebastián Carrizosa, Daniel Michel, Alejandro Calderón y David Cantoni de La boa tomaron por asalto el escenario Budweiser con sus ritmos afrobeat.

El quinteno de Guadalajara Technicolor Fabrics llegó con su indie en español. Algunos minutos después, Diamante Eléctrico se impuso en la tarima del Tigo Music. Juan Galeano, Daniel Álvarez y Andee Zeta interpretaron "Déjala rodar" y "Al vacío", de su producción que coquetea con el blues y el punk: "La Gran Oscilación".

La luz del día regalaba sus últimos brillos cuando hizo su aparición Charles King, agrupación colombiana que reivindica la conciencia social y la realidad urbana del pueblo cartagenero: la champeta. Luego el turno fue para Salomón Beda y su reggae colombiano.

En la tarima Tigo Music, Mike Kerr y Ben Thatcher de Royal Blood reafirmaron que son los representantes del hard rock y garage rock con mayor proyección en el mundo. No por gusto Jimmy Page se ha referido a ellos como su nueva banda favorita.

Protegidos de la lluvia con cobertores y paraguas, el público seguía llegando al Parque Deportivo 222. Era el turno de Telebit, los nuevos favoritos del público colombiano que regresaron al Estéreo Picnic mucho más maduros y amalgamados como banda.

Muy cerca, en el escenario Chevrolet Beat, Buscabulla ofrecía lo mejor de su repertorio musical. Los puertorriqueños Raquel Berríos y Luis Alfredo del Valle encontraron en la melancolía tropical del inmigrante latino el insumo para su música.

La lluvia cesó y el público pudo liberarse de sus cobertores para la lluvia y paraguas. La fiesta musical colombiana se encontraba en su máximo apogeo. La euforia estaba al tope. Lo mejor estaba por llegar.

Cerca de las 7:30 p.m. subieron al escenario los mexicanos de Zoé y Oh Wonder. Los primeros en el Tigo Music y el dúo de electropop en el Budweiser.

Así llegaron The National, Tomas Statin y el cuarteto liderado por Henry D'Arthenay, La vida bohéme.

Como ocurrió en la segunda noche, durante algunos minutos, los organizadores de Estéreo Picnic llenaron el cielo del Parque 222 de fuegos artificiales.

LCD Soundsystem, The Black Madonna y DJ Sanke se convirtieron e los emperadores del fin de fiesta del Estéreo Picnic. El festival cumplió.