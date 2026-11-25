En el brazo izquierdo de Mario Hart, el Sagrado Corazón y la Virgen forman parte de una manga de tatuajes religiosos. En la piel lleva también los nombres de sus hijos, un homenaje a su padre y una frase que él mismo traduce, “Born to Drive”, nacido para manejar. Si tiene que elegir, dice que nada lo entusiasma tanto como las carreras de autos, aunque la música también ocupa un lugar importante en su vida.

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En los últimos años, Mario Hart publicó pocas canciones, pero nunca dejó de componer. Ahora ha vuelto al estudio para grabar “Sé feliz”, una cumbia villera sobre una ruptura que estrena tras su separación de Korina Rivadeneira. ¿Cuánto de lo que vivió quedó en la letra?

“Entiendo que muchos lo relacionan con la etapa de mi vida en la que estoy, con lo que acabo de pasar. Y sí, pues, no se puede tapar el sol con un dedo. Pero la idea de la canción no fue 100 % mía. La hice con Beto Gómez, Josué Díaz y Masei. Les dije: ‘Vénganse para hacer música, para maquetear, para ver qué sale’. Les abrí la puerta y me dijeron: ‘Ya tenemos el tema’. Me lo empezaron a cantar con la guitarra y me encantó”, detalla.

—Venías del reggaetón. ¿Qué te animó a probar con la cumbia villera?

He estado consumiendo mucho este tipo de música en los últimos meses. Está muy de moda en redes, en fiestas. Ahí vi una oportunidad porque no veía artistas peruanos haciendo este tipo de música. Dije: “Es lo que estoy escuchando, me gusta, intentemos algo por ahí”.

—¿Por qué estabas publicando tan pocas canciones?

Cada vez es más costoso y menos probable que un tema tenga éxito, sobre todo con la competencia que hay. Hoy puedes hacer un tema de cumbia, de reggaetón o de lo que sea y estás compitiendo con artistas de todos los géneros. Estuve un poco desanimado de sacar música nueva. Sin embargo, nunca dejé de hacer música porque es algo que me gusta, que me divierte, que disfruto. Tengo muchos temas guardados que salieron de juntarme con amigos.

—¿Qué buscas en un coro como el de “Sé feliz”?

Creo que ahora la clave es que sea fácil de aprender, que la gente lo pueda cantar, recordar y repetir. Mi hijo me venía preguntando por qué se había aprendido la canción. Porque es pegajosa.

Volver a la soltería

—¿Qué fue lo más duro de separarte de Korina?

Dejar las cosas que habíamos construido y que teníamos. Cuando te casas ilusionado, visualizas muchas cosas. Creo que ambos estamos jóvenes como para poder seguir construyendo ese futuro. Lo que dejas ya lo estás dejando. No se puede hacer mucho con eso.

—¿Cómo ha sido volver a la soltería después de nueve años?

Ha sido raro. He podido pasar días con mis hijos, fines de semana, y seguir disfrutándolos. Creo que lo raro es volver a conocer gente. Mi círculo de amigos era de papás del colegio, de parejas casadas, comprometidas. Sigo viendo a mis amigos, pero ya no son mi opción de fines de semana. Como que no encajas del todo, estás solo y falta algo. Por eso empecé a salir nuevamente, a ver qué hay afuera. Hacía mucho tiempo que no lo hacía.

—¿Cómo te sientes al volver a salir de noche?

Trato de no hacerlo muy seguido. En estos últimos años trabajé mucho en construir una imagen un poco más profesional, más seria, más madura. Que te graben saliendo de una discoteca a las tres o cuatro de la mañana ya no me gusta. No es lo que me gustaría proyectar ni lo que me gustaría que vean mis hijos en unos años. Trato de ocupar mis fines de semana con el deporte, las carreras, mis hijos, los negocios, los viajes por shows.

—¿Te ves empezando otra relación?

Ahorita no lo estoy buscando. No me gustaría que pase ahora. Pero uno nunca sabe.

—En una entrevista reciente, con Magaly Medina, dijiste que no cerrabas la puerta a una reconciliación con Korina. ¿A qué te referías?

A que quién sabe si en cinco o diez años las cosas cambian, mejoramos en los errores que tuvimos y los dos estamos solteros. Por nuestros hijos nos vamos a ver el resto de nuestras vidas. El contacto siempre va a estar.

—Si Korina te dijera hoy “Mario, démonos otra oportunidad”, ¿qué le responderías?

Creo que ahorita no sería el momento, ni de mi lado ni por el de ella. No creo que sea una opción real hoy por hoy. Yo la veo bien, yo me siento bien y, por ahora, creo que estamos bien así.

—¿Qué aprendiste de los errores que cometiste en tus relaciones?

A cuidarlas. De joven pude haber cometido muchos errores y vives esa angustia de si me grabaron, si no me grabaron, del ampay. Es horrible. Cuando me casé, dije que no quería volver a pasar por esas sensaciones de angustia y tomé la decisión de ser siempre fiel. Esas experiencias me ayudaron a no volver a cometer los mismos errores.

—En “Esta no es otra fiesta de chamba”, Korina comparte escenas románticas con Nacho Di Marco. ¿Qué impresión te dejó verla actuar en la obra?

Creo que Korina es una muy buena actriz. Ha aprendido y mejorado muchísimo. No soy un experto, pero tampoco hay que serlo para reconocer una buena actuación. Espero que se le sigan presentando oportunidades y que pueda seguir creciendo como actriz, porque sé que es algo que le apasiona.

Nuevo hogar

—Ahora que vives solo, ¿por qué elegiste mudarte a una casa tan grande en Lurín?

Tenía la opción de mudarme a un departamento en Lima y estar más cerca de todo o venirme acá, un poco más alejado. Me encanta la casa donde vivo. Llego todas las noches y me siento en un ambiente que me gusta, que me llena. Mis hijos vienen, tienen su cuarto cada uno, traen a sus amigos y disfrutan de la piscina. Quería que tuvieran libertad para salir a jugar, montar bicicleta y divertirse.

—¿Qué rutinas con tus hijos has querido conservar desde la separación?

Poder recogerlos, acostarlos, levantarme con ellos y llevarlos al colegio. La separación fue una decisión difícil, muy pensada por ambos. Los dos nos hemos puesto como propósito mantener una buena relación como padres y que ellos nunca sientan la ausencia de ninguno de sus papás. A pesar de todas las cosas y responsabilidades que tengo, busco tener un par de horas al día para ver a mis hijos, para estar con ellos, ya sea en las mañanas, en las tardes o en las noches.

—Llevas años expuesto al público. ¿En qué notas que hoy reaccionas distinto?

Por ejemplo, hoy estaba en un semáforo y pasó un pata y le metió un puñete al espejo de mi carro. Pensé que podía bajar a armarle la bronca o respirar, quitarme el cinturón y volver a poner el espejo en su sitio. Opté por lo segundo. Te quedas con la rabia, pero ya aprendí. Seguro diez años antes me hubiera bajado a armar la bronca.

Su estado de salud

—A fines del año pasado te detectaron un tumor en la cabeza. ¿Cómo recibiste la noticia?

Lo tomé con mucha tranquilidad porque el doctor, desde el primer día, me dijo que, por las características y por lo que estaba viendo, lo más probable era que fuera benigno. Igual tenía que hacer un tratamiento con pastillas y, con eso, iban a ver si era como estaban pensando.

—¿Sigues con el tratamiento?

Sí, es un tratamiento que tengo que seguir hasta el día de hoy. Cuando dejo de tomar las pastillas, se disparan los niveles de una hormona. Tengo que tratar de mantenerlos dentro de los rangos normales.

Pasiones y sueños

—¿Qué lugar tiene el pódcast “Sin más que decir” en tus días?

Es como una terapia diaria de risa. Nos juntamos dos horas al día y de verdad nos divertimos. Es como el momento feliz del día. Creo que podemos hacer giras, llevar esta mesa en vivo a diferentes provincias o teatros.

—Entre subir a un escenario y ponerte al volante, ¿con qué te quedas?

Son las dos cosas que más disfruto. Las carreras, de repente, un poquito más. Hay escenarios en los que la gente responde muy bien y otros en los que te toca un público más duro y te cuesta animarlo. En el rally voy a correr en la categoría más alta por primera vez. Y en el karting sueño con el campeonato mundial en mi categoría.

—¿Qué te falta cumplir en la música?

Me encantaría tener nuevamente un tema fuerte, volver a tener muchos shows, crecer internacionalmente y hacer grandes conciertos. He estado yendo a conciertos y me volvieron esas ganas de sentir lo que siente un artista en un escenario con miles de personas cantando sus canciones.

—¿Cómo defines esta etapa de tu vida?

Es como un renacimiento, pero desde una posición diferente. Más maduro, más experimentado. Con mis objetivos un poco más claros. Mi cabeza anda a mil todo el día. El día me queda cortísimo. Creo que no hay tiempo para deprimirse, para estar triste. Mi cabeza no deja de pensar, hasta en la noche. Me levanto en la madrugada con ideas, con soluciones a mis problemas o a cosas que tengo pendientes. Estoy en una etapa bonita.