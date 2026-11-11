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Resumen

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Lisa María, hija de Gustavo Cerati, inició una nueva etapa musical con un proyecto que busca consolidar su identidad artística. (Foto: Giuliana Corbatta)
Lisa María, hija de Gustavo Cerati, inició una nueva etapa musical con un proyecto que busca consolidar su identidad artística. (Foto: Giuliana Corbatta)
Por Ángel Navarro Quevedo

Hace dos semanas, Lisa María —nombre artístico de Lisa Cerati, hija de Gustavo Cerati— ofreció su primer concierto bajo un concepto que busca consolidar su identidad artística. Esta nueva etapa de su carrera musical también incluye a Perú, donde se presentará el 13 de noviembre en Vichama Conciertos, en un momento decisivo de su trayectoria.

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