Hace dos semanas, Lisa María —nombre artístico de Lisa Cerati, hija de Gustavo Cerati— ofreció su primer concierto bajo un concepto que busca consolidar su identidad artística. Esta nueva etapa de su carrera musical también incluye a Perú, donde se presentará el 13 de noviembre en Vichama Conciertos, en un momento decisivo de su trayectoria.

Tras varios años marcando límites entre su vida y el legado de su padre, la cantante nacida en Chile siente que todos los caminos la condujeron inevitablemente hasta donde está hoy. La terapia, cuenta, la ayudó a descubrir que su camino musical fue una decisión propia y no un destino predeterminado. Sin embargo, haberse involucrada desde niña en el arte termina por convencerla de que, finalmente, la infancia también marca el destino.

La cantante presentó recientemente su primer espectáculo en vivo, una propuesta que integra música, imagen y una narrativa construida alrededor de su historia personal. (Foto: Giuliana Corbatta)

— Mucha gente inevitablemente te comparará con tu padre, sus éxitos y los tuyos. ¿Qué opinas de eso?

Al salir al mundo, especialmente al de las redes sociales, me di cuenta del peso que podía tener el apellido. Personalmente, nunca me lo hicieron sentir ni mi papá ni mi mamá. En mi familia siempre hubo una intención de impulsar la identidad de cada uno. Coincido en que tengo a mi padre en un nivel muy alto. Ni mi hermano ni yo pretendemos estar a su altura. Nuestro objetivo es superarnos a nosotros mismos. Pero esas voces que dicen que no le llegamos ni a los talones… me parece muy loco que piensen que los hijos decimos: ‘Vengo a reemplazar a mi padre’. ¿Por qué se piensa eso?.

— Y aun con esos comentarios, decidiste este año lanzar tu primer disco. ¿Por qué hacerlo en este momento de tu vida?

Me tomé un tiempo de conocimiento personal antes de exponerme. Siento que fue necesario y que hoy tengo las herramientas para poder defenderme del mundo. Es una simple catarsis, es salir al mundo y empezar a entender lo que implica. Lo he visto con mi hermano: el mundo tiene cosas lindas y cosas feas.

Necesité un tiempo para observar, aprender desde las sombras, ver qué pasaba y qué era lo que realmente quería. Pero entendí que sacar un disco puede ser un universo completo, mezclar video, música, colorimetría, vestuario. Quise construir una narrativa completa.

— Has probado distintas formas de expresión artística desde que eras niña y la música se impuso finalmente. ¿La infancia fue destino?

Siento que necesité un tiempo para observar, aprender desde un lugar más en la sombra, ver qué me pasaba y preguntarme si realmente era lo que quería. Me apasiona la música, pero también el cine, y me preguntaba: ‘¿Quién soy yo?’. Siento que ahora llegué a un puerto desde el que puedo defender bien esa propuesta. También fui descubriendo, con el tiempo, a ciertas personas clave que me ayudaron a formar todo esto. Por eso siento que llegó el momento indicado para empezar a defenderlo hacia afuera.

— Hace cinco o diez años, ¿no hubieras podido realizar un disco de esta magnitud?

Me lo pregunto a veces. Después pienso: ‘No, estuvo bien ahora’, pero es inevitable pensar que también hubiera estado bien hacerlo antes. Soy una persona que actúa poco y duda mucho. Incluso en lo cotidiano, busco durante meses cómo decir algo. Por naturaleza, soy lenta hasta estar segura. Por eso este disco es como una recolección de mi historia, con canciones que escribí hace años y otras hace un par de meses.

Lisa María nació el 2 de mayo de 1996 y es hija de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar (Foto: Lisa María Instagram)

— Incluso hay algunas que hiciste a los 18 años.

Hay un par que, te confieso, me generan algo particular porque las hice a esa edad. A veces pienso: “Ya las compuse hace tanto, que no me las hagan desplegar tanto porque yo ya me empalagué”. Además, es algo mío y personal que está conmigo desde hace mucho tiempo. Hace unos días hice mi primer show y ahora vienen los siguientes, uno en Perú.

— Esta no es la primera vez que vienes a Perú, estuviste presente en la gira Ecos. ¿Qué sentimientos encontrados aparecieron al ver el show?

Fue hermoso. Tengo mucha emoción cuando pienso en aquellos días; para mí fue un momento importante porque pude ver lo que generó mi papá en algunos países. Nunca había tenido la posibilidad de presenciarlo, porque era chica y no era consciente de ello. Es lo más cercano que tengo para darme cuenta de todo ese amor y me pareció increíble. Lo vi mucho en Perú. Había un nivel de amor muy grande. Fue muy emocionante y para mi show me llevo esa experiencia como una manera de entender que ese amor que sentí tanto en Perú viene de lo que hizo mi padre.

— Lo particular del show fue la experiencia de ver a tu padre en escena. ¿Cómo fueron las conversaciones previas para autorizar el uso de su imagen?

No fue fácil. No es fácil, sobre todo por una cuestión más grande: cuando una persona ya no está, uno sigue lidiando con eso. Todavía estoy trabajando en terapia para tratar de entenderlo. A veces, desde lejos, el holograma parece real. Uno lo ve y piensa que está ahí. Pero después de terminar el show, yo voy a los camarines y él no está. Hay todo un truco de magia que, a veces, no juega muy bien en el lado psicológico.

— ¿Hubo elementos que no aceptaron al pedirles autorización en la gira Ecos?

Siento que todo lo que se hizo fue pensado con una exigencia muy clara: todo lo que escuchas en las pistas, las voces y las guitarras es él. No hay nada artificial ni nada nuevo. No es que se haya creado algo. Es una proyección, por ponerlo de alguna manera, pero todo lo que escuchaste es original. A mí me parece más polémico hacer una ficción, algo con lo que personalmente no estoy muy de acuerdo, porque siento que sería construir una narrativa todavía más surreal. No sé cómo contar eso.

La artista adelantó que parte del material audiovisual familiar aparecerá en el documental sobre Gustavo Cerati que Netflix estrenará el próximo año. (Foto: Giuliana Corbatta)

— ¿Eso no le pone cierta presión a tu próximo concierto en Lima?

Mis padres hicieron un muy buen trabajo al preservar nuestra privacidad cuando éramos chicos. Entonces, salir al mundo significó entender un montón de cosas. Ahí apareció la presión del apellido y esa expectativa de que tienes que estar a la altura, ser igual o convertirte en una especie de extensión de mi padre. Sobre todo porque, en el caso de sus hijos, nos tocó empezar nuestras carreras cuando él ya no estaba.

A veces eso puede ser más difícil que si estuviera presente, porque sigue estando. La gente va a buscar en otra persona algo que no puede encontrar y se frustra. Claramente, nadie es como mi padre. Ni su hijo, ni siquiera si tuviera un hermano mellizo.

— ¿Eso no pone cierta presión en ti?

Hay algo en mí que entiende de dónde viene esa expectativa, pero no termina de derribarme porque sé que no puedo negociar con eso. Si no soy honesta conmigo misma, no puedo forzarme a hacer algo que no sea hablar desde mi propia historia de vida, que es muy distinta a la de mi papá. Mi padre creció de otra manera y tuvo otra historia. Fue mi padre, claramente, pero no puedo pretender ser él. La verdad es esa. Y lo mismo sucede con mi hermano.

A veces pienso: ‘Pucha, me hubiera gustado que me gustara otra cosa, no sé, ser contadora’. Lo digo porque quizá sería mucho más fácil para mí. Pero después pienso que esto es lo que me apasiona y que quiero intentarlo. Quiero intentar vivir esta vida que me tocó con esa pasión. Y, si puedo transformarla en un oficio, genial.

— También está tu lado de entrevistadora, y en tu haber tienes una entrevista que le hiciste a tu padre junto a tu hermano.

Sí, sí, totalmente. Ahí arrancó el universo de las entrevistas. Recuerdo el video, pero no recuerdo si fue para un programa o algo casero, porque también tenemos muchas filmaciones muy caseras. Hacíamos entrevistas entre nosotros, para nuestros familiares. Toda esa parte estuvo muy impulsada por mi mamá. Ella también es una artista increíble. Es de perfil bajo, pero siempre estaba con la cámara, registrando y teniendo ideas para hacer cosas. Le tengo mucho que agradecer porque, por suerte, hay mucho material registrado.

— ¿Qué harán con ese material?

El año que viene habrá un documental de mi padre en Netflix. Estamos un poco ahí. Obviamente, siempre es difícil el universo documental cuando alguien ya no está, porque aparecen las subjetividades de todos y la necesidad de que todos estén contentos. Esa parte a veces es difícil de llevar a cabo. Hay que entender que, obviamente, se trata de un punto de vista.

Pero sí te puedo adelantar que algunas cositas de ese material van a estar ahí. Está quedando lindo. Ahora estoy haciendo más foco en mi carrera. Ya tengo 30 años y quiero darle peso a eso. Sé que el año que viene también viene ese documental y va a ser algo muy fuerte; estoy haciendo malabares para encontrar la manera de convivir con el protagonismo de mi propia vida y con el protagonismo de mi papá, que siempre está presente y es hermoso. Pero también necesito encontrar ese equilibrio.