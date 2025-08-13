Estrella Torres volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se difundieran imágenes de su participación sorpresa en un concierto de la orquesta chiclayana Son del Duke, donde también canta su excompañera de Corazón Serrano, Thamara Gómez.

El encuentro, que tuvo lugar el pasado 11 de agosto, generó gran expectativa entre los asistentes y alimentó rumores sobre una posible incorporación de la cantante a la agrupación.

Sin embargo, en una entrevista en el programa de la Chola Chabuca, la intérprete dejó claro que su compromiso es con su carrera en solitario. “No me ha llamado ninguna agrupación, porque yo estoy firme con mi decisión siendo solista ”, enfatizó, descartando cualquier vínculo laboral con Son del Duke.

La presentación estuvo marcada por momentos emotivos, especialmente cuando Torres y Gómez se abrazaron sobre el escenario mientras el presentador anunciaba: “Se juntaron”. La ovación del público no se hizo esperar, y uno de los instantes más recordados fue cuando Estrella pronunció su conocida frase “Chúpate la plata”, provocando gritos y aplausos de los presentes.

Torres, de 28 años, recordó que desde hace más de tres años trabaja de manera independiente, tras su salida de Puro Sentimiento por problemas internos. Hoy, asegura sentirse plena con el trabajo que desarrolla junto a su esposo y su equipo, con la meta de llevar su música a nuevos escenarios y consolidarse como una de las voces femeninas más representativas de la cumbia peruana.