Chipre, Israel, Lituana e Irlanda son algunos de los países que ya tienen un cupo para la final de Eurovisión 2018. Y la noche de este jueves, tras la segunda semifinal, se conocerá la lista completa de elegidos para competir por el premio mayor de la competencia de canto más popular de Europa.

De los diecinueve países que se presentaron en la primera semifinal, solo diez pasaron a la final. Otros diez clasificados se darán a conocer en la segunda semifinal, este jueves 10 de mayo, si cuentan con el voto del público.

A esos veinte finalistas se unirá Portugal, como país anfitrión, y los cinco miembros del llamado "Big 5", los fundadores del certamen y que siempre tienen garantizada su presencia en la gran final de Eurovisión: Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y España.

RESULTADOS :

Estos fueron los resultados de las votaciones de Eurovisión 2018, es decir los 10 finalistas que pasan a la gala del sábado:



Austria

Estonia

Chipre

Lituania

Israel

República Checa

Bulgaria

Albania

Finlandia

Irlanda

RESUMEN DE LA PRIMERA SEMIFINAL DE EUROVISIÓN :

Daniela Ruah, Silvia Alberto, Catarina Furtado y Filomena Cautela presentaron la primera semifinal de Eurovisión 2018. Los participantes fueron apareciendo en este orden:

1. Azerbaiyán

​Aisel, representante de Arzebaijan, dio inicio a la primera semifinal con "X My Heart".



2. Islandia

​Ari Ólafsson se conmovió hasta las lágrimas al cantar "Our Choice".

3. Albania

Eugent Bushpepa puso el toque de rock con "Mall", un tema en el que demostró su alto registro vocal.

4. Bélgica

​Sennek hizo gala de elegancia cantando "A Matter of Time".

5. República Checa

​Mikolas Josef puso a bailar a todos con el ritmo de "Lie To Me".

6. Lituania

​Ieva Zasimauskaitė bajó las revoluciones con una balada llamada "When We're Old".

7. Israel

Netta Barzilai retomó el ánimo de fiesta con "Toy". La cantante llega como una de las favoritas para conseguir uno de los 10 cupos en la primera semifinal.

8. Bielorrusia

​Alekseev cantó "Forever" con una performance dramática.

9. Estonia

​Elina Nechayeva, la única representante lírica, sorprendió con el tema "La forza".

10. Bulgaria

El grupo Equinox puso el rock con "Bones".

11. Macedonia

Eye Cue cantó "Lost and Found", un tema de pop con toques de reggae y electrónica.

12. Croacia

Franka cantó "Crazy" buscando ser una de las finalistas.

13. Austria

​Cesár Sampson sorprende con la romántica pero muy energica "Nobody But You".

14. Grecia

​Yianna Terzi cantó "Oniro Mou" vestida de blanco.

15. Finlandia

Saara Alto cantó el tema "Monsters".



16. Armenia

Sevak Khanagyan interpretó "Qami" (Viento en castellano).

17. Suiza

ZiBBZ con "Stones" dio un mensaje para superar los obstáculos en la vida.

18. Irlanda

​Ryan O'Shaughnessy presentó una pareja gay de bailarines en la intepretación de "Together".

19. Chipre

Eleni Foureira cantó "Fuego".

ESPAÑA Y EL BIG 5

Amia y Alfred fueron entrevistados durante la presentación de los miembros del 'Big 5' que ya tienen garantizada su participación en la final de Eurovisión 2018.

Cuando se les solicitó se den un beso, la pareja se negó. Alfred dijo educadamente: "Nuestro amor es más que un beso".

Ambos fueron ovacionados. Se estima que, además de portugueses, la segunda mayor audiencia del Eurovisión 2018 proviene de España.

