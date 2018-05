Eurovisión 2018: quién es Netta Barzilai, la favorita para ganar la competencia

Recuerde bien el nombre de Netta Barzilai porque sea cual fuere el resultado de la edición 2018 de Eurovisión, esta cantante ya se ha asegurado un lugar en los ránkings musicales de Europa en esta temporada.

A sus 25 años, Netta ha pasado de ser una niña marginada en la escuela a la gran favorita para ganar Eurovisión 2018, todo gracias a "Toy", una canción fresca de pop electrónico que escribió con Doron Medalie y que ha ganado mucha popularidad con su mensaje feminista y reivindicativo de la diversidad.

Netta - TOY | Eurovisión 2018. (Fuente: YouTube)

Netta nació en Hod HaSharon, Israel, en 1993, y se trasladó al poco tiempo a Nigeria, donde vivió por cuatro años. Al regresar a su país natal, se encontró con un ambiente adverso en el que era marginada por su forma de ser y su aspecto físico.

"Nunca pensé que niños me admirarían porque cuando yo era una niña no me querían. Ahora todos me abrazan. Desde niños hasta ancianos", dijo la cantante en una reciente entrevista.

En los malos tiempos, Netta encontró en la música una válvula de escape y decidió profesionalizar su talento asistiendo a la Escuela de Música Contemporánea Rimon, donde se especializó en electrónica.

Al ser obligatorio el servicio militar en Israel, al cumplir los 18 Netta prestó servicio como miembro de la Banda de la Marina. Luego dirigió las noches de blues del Bar-Giora, una organización de defensa clandestina, y fue, durante dos años, solista de un grupo llamado Gaberband.

La fama de Netta crecería exponencialmente en 2017 cuando ingresó a "HaKokhav HaBa", el 'reality' de talentos más popular de su país. La joven artista ganó el concurso y con él la posiblidad de representar a Israel en Eurovisión 2018.



Si bien Eleni Foureira, la representante de Chipre, ha subido en las apuestas para ganar la final del concurso, Netta continúa en la cabeza de los sondeos y su canción "Toy" suma cada vez más reproducciones en YouTube.

Más de 19 millones de personas han visto el video del tema en competencia, siendo este el más exitoso en el 'playlist' de Eurovisión 2018. De ganar, Netta se convertiría en la cuarta israelí en conseguir el premio, una victoria que les ha sido esquiva ya por 20 años.