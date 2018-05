La lista está por cerrarse. En estos momentos 18 países compiten por los últimos 10 cupos a la final de Eurovisón 2018. España, representada por Amaia y Alfred, deberá ganar el favoritismo del público este sábado para conseguir el que sería su tercer triunfo en la competencia.

En la primera semifinal, realizada el martes, Eleni Foureira de Chipre ratificó su liderazgo en las apuestas y se ganó el apelativo de "La Beyoncé chipriota". Pero también destacaron Lituania con la dramática performance de Ieva Zasimauskaitė y Netta Barzilai con "Toy" todavía tiene grandes posibilidades para llevarse el triunfo que muchos le vaticinan.

Estos son todos los clasificados a la final de Eurovisión 2018:

Clasificados en la primera semifinal :

1. Austria

Cesár Sampson con "Nobody But You".



2. Estonia

​Elina Nechayeva con "La forza".

3. Chipre

Eleni Foureira con "Fuego".

4. Lituania​

Ieva Zasimauskaitė con "When We're Old".

5. Israel

Netta Barzilai con "Toy".

6. República Checa​

Mikolas Josef con "Lie To Me".

7. Bulgaria

Equinox con "Bones".

8. Albania

Eugent Bushpepa con "Mall".

9. Finlandia

Saara Alto con "Monsters".

10. Irlanda​

Ryan O'Shaughnessy con "Together".

Clasificados por el 'Big 5' :



1. Francia

Madame Monsieur con "Mercy".

2. Italia

Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non Mi Avete Fatto Niente".

3. Alemania

Michael Schulte con "You Let Me Walk Alone".

4. Reino Unido

​SuRie con "Storm".

5. España

​Amaia y Alfred con "Tu canción".