La suerte está echada. La noche de este sábado 26 países competirán para buscar la posibilidad de ganar Eurovisón 2018. España, representada por Amaia y Alfred, deberá buscar el favoritismo del público para conseguir el que sería su tercer triunfo de su país en la competencia.

En la primera semifinal, realizada el martes, Eleni Foureira de Chipre ratificó su liderazgo en las apuestas y se ganó el apelativo de "La Beyoncé chipriota". Pero también destacaron Lituania con la dramática performance de Ieva Zasimauskaitė y Netta Barzilai con "Toy" todavía tiene grandes posibilidades para llevarse el triunfo que muchos le vaticinan.

En tanto, en la segunda semifinal de Eurovisión 2018 cobraron fuerza los participantes de Noruega (con el violinista y cantante Alexander Rybak) y la francesa Madame Monsieur, clasificada por ser parte del llamado 'Big 5'.

SIGUE EN DIRECTO LA FINAL DESDE AQUÍ:



Este es el orden de actuación de Eurovisión 2018:

Ucrania

España

Eslovenia

Lituania

Austria

Estonia

Noruega

Portugal

Reino Unido

Serbia

Alemania

Albania

Francia

República Checa

Dinamarca

Australia

Finlandia

Bulgaria

Moldavia

Suecia

Hungría

Israel

Países Bajos

Irlanda

Chipre

Italia

Y estos son los comentarios en directo de los espectadores y medios acreditados:



Estos son todos los 26 clasificados que competirán en la final de Eurovisión 2018:



Clasificados en la primera semifinal :

​

1. Austria

Cesár Sampson con "Nobody But You".



2. Estonia

​Elina Nechayeva con "La forza".

3. Chipre

Eleni Foureira con "Fuego".

4. Lituania​

Ieva Zasimauskaitė con "When We're Old".

5. Israel

Netta Barzilai con "Toy".

6. República Checa​

Mikolas Josef con "Lie To Me".

7. Bulgaria

Equinox con "Bones".

8. Albania

Eugent Bushpepa con "Mall".

9. Finlandia

Saara Alto con "Monsters".

10. Irlanda​

Ryan O'Shaughnessy con "Together".

Clasificados en la segunda semifinal :



1. Serbia

​Sanja Ilić & Balkanika con "Nova Deca".



2. Moldavia

DoReDos con "My Lucky Day".

3. Hungría

AWS con "Viszlát Nyár".



4. Ucrania

​​MELOVIN con "Under The Ladder".



5. Suecia

​​Benjamin Ingrosso con "Dance You Off".



6. Australia

​Jessica Mauboy con "We Got Love".



7. Noruega

​Alexander Rybak con "That's How You Write A Song".



8. Dinamarca

​​Rasmussen con "Higher Ground".



9. Eslovenia

​​Lea Sirk salió con "Hvala, ne".



10. Países Bajos

​Waylon con "Outlaw In 'Em".



Clasificados por el 'Big 5' :



1. Francia

Madame Monsieur con "Mercy".

2. Italia

Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non Mi Avete Fatto Niente".

3. Alemania

Michael Schulte con "You Let Me Walk Alone".

4. Reino Unido

​SuRie con "Storm".

5. España

​Amaia y Alfred con "Tu canción".