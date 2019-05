Eurovision 2019: conoce a Miki Núñez, el español que lidera las apuestas en la competencia | FOTOS

Con tan solo 23 años, Miki Núñez está a punto de conquistar el mundo con su talento. Y no es para menos, el cantante es el seleccionado para representar a España en Eurovisión 2019, el concurso televisivo anual en el que participan intérpretes de diversas partes de Europa. La cita para la semifinal está programada el 14 y 16 de mayo. Mientras que la gran final será el 18 de mayo. Tel Aviv es el lugar elegido para el evento.

►Eurovisión 2019: hora y canal para ver la final y semifinal + lista de canciones

Pero, ¿cuál es la historia detrás de este joven artista? Miki Núñez, también conocido como Miki, se dio a conocer en el 2018, año en el que participó en la décima edición del 'reality' de canto "Operación Triunfo", programa que ha forjado la carrera de artistas españoles como David Bisbal. En ese entonces, Núñez logró obtener el sexto puesto de la competencia.

Con más de 450 mil seguidores en Instagram, el cantante originario de Barcelona logró obtener el 34% de votos por "La venda", canción con la que viajará hasta Tel Aviv para dejar el nombre de España en alto.

"Yo no me veía en OT, no me veía en Eurovisión y ni cantando en un escenario. [...] Mis padres nunca me han dicho que no a comprarme un piano, una batería, a pagarme clases de guitarra", reveló el intérprete sobre sus inicios en la industria musical.

De hecho, antes de llegar a OT, Núñez ya tenía un tanto de experiencia en los escenarios. El español era el vocalista de Dalton Bang, banda que reversiona canciones de los años setenta y grupo con el que consiguió salir de gira por todo Cataluña.

El cantante, además, ha confesado que fue su pareja (Helena) quien lo animó a que se dedique a la música al 100%. "Me faltaba algo para el tema musical y ha sido ella la que me dio la colleja y me dijo 'anda, tira", contó en una reciente entrevista.

NO ES AJENO A LA POLÉMICA

En su paso por OT, Núñez no pudo evitar mantenerse al margen de pequeños escándalos. En una ocasión, el cantante fue blanco de burlas por hablar en femenino y ser tildado de "inclusivo". "Claro, Miki es inclusiva y nosotras somos feminazis", dijeron sus compañeras en uno de los episodios.

ADELANTA DETALLES

Aunque Núñez prefiere mantener su presentación ligado al factor de la sorpresa. En una reciente entrevista con el programa "Teledeporte", él comentó: "La mayoría de personas pidieron una puesta en escena arriesgada y la van a ver".