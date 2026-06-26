Eva Ayllón celebrará las Fiestas Patrias en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco con dos conciertos dedicados íntegramente a la música criolla. Los próximos 17 y 18 de julio, la artista presentará el espectáculo “Con Guitarra y Cajón: Eva Ayllón”, una propuesta concebida como un homenaje al Perú y a las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva e identidad cultural, antes de emprender una gira por Europa.

Las presentaciones tendrán un significado especial, ya que marcarán el reencuentro de la artista con el repertorio que la ha convertido en una de las máximas exponentes de nuestra cultura y serán sus primeros conciertos del año dedicados íntegramente a la música criolla, en un formato que propone un recorrido íntimo por los sonidos más representativos de su legado artístico.

“Con Guitarra y Cajón: Eva Ayllón”, una propuesta concebida como un homenaje al Perú y a las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva e identidad cultural. (Foto: Difusión)

Acompañada por toda su banda, Eva Ayllón interpretará valses, festejos, marineras, tonderos y algunas de las canciones más pedidas de su repertorio, además de temas especialmente vinculados a las celebraciones por el aniversario patrio. Será una oportunidad única para compartir con su público antes de emprender su gira internacional.

Durante los primeros meses de este año, la galardonada cantante presentó con gran éxito en Bianca el espectáculo “Bolero #3”, una propuesta que registró una importante acogida y que regresó posteriormente con nuevas funciones debido a la alta demanda de sus seguidores. Ahora, la artista vuelve a sus raíces musicales para ofrecer dos veladas dedicadas a los sonidos que han acompañado su carrera durante más de cinco décadas.

Ganadora del Latin Grammy a la Excelencia Musical 2019 y distinguida como Personalidad Meritoria de la Cultura, Eva Ayllón es considerada una de las figuras más importantes de la música peruana. Sus más de 55 años de trayectoria la han convertido en embajadora de nuestra música en los principales escenarios del mundo.

Gira europea

Después de sus presentaciones en Lima, la artista iniciará una gira europea que incluirá conciertos en Valencia, Madrid, Barcelona, Ginebra, Múnich y Londres, llevando la música peruana a comunidades de compatriotas residentes en Europa y a públicos internacionales.

Uno de los momentos más especiales de este recorrido ocurrirá el 28 de julio, fecha central de las celebraciones por la Independencia del Perú, cuando Eva Ayllón se presente en Suiza para compartir canciones emblemáticas del repertorio peruano con cientos de compatriotas que celebrarán la fecha patria lejos de su tierra.

Los conciertos en Bianca ofrecerán al público la oportunidad de disfrutar de una experiencia cercana junto a una leyenda viva de la música peruana, en dos noches que celebran al Perú a través de nuestras canciones.