“Con Guitarra y Cajón: Eva Ayllón”, una propuesta concebida como un homenaje al Perú y a las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva e identidad cultural. (Foto: Difusión)
“Con Guitarra y Cajón: Eva Ayllón”, una propuesta concebida como un homenaje al Perú y a las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva e identidad cultural. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Eva Ayllón celebrará las Fiestas Patrias en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco con dos conciertos dedicados íntegramente a la música criolla. Los próximos 17 y 18 de julio, la artista presentará el espectáculo “Con Guitarra y Cajón: Eva Ayllón”, una propuesta concebida como un homenaje al Perú y a las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva e identidad cultural, antes de emprender una gira por Europa.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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