Eva Ayllón: "Con Juan Gabriel hablamos de grabar juntos"

La cantante peruana Eva Ayllón recordó su cercanía con Juan Gabriel, de quien interpretará varias canciones en “Sencillamente Eva”, espectáculo que ofrecerá este 9 y 10 de febrero, en el Teatro Peruano Japonés y que tendrá un doble festejo: San Valentín y su cumpleaños.

“Es un artista que admiro mucho. Sus letras han coincidido con mis vivencias personales, creo que esa es la razón principal por la que en este show hay varios temas de él; y, de esa manera, le hago mi propio homenaje. Y, aunque me digan que soy una 'negra presuntuosa', no me gusta presumir nada", comenta la criolla.

"Digo esto porque con Juan Gabriel tenía comunicación cercana y hasta hablamos de grabar juntos, pero lamentablemente no se concretó”, acota.



Sobre el espectáculo que prepara, dijo: “Por mi público, ando creando nuevos shows. Esta vez haré temas con los que empecé en el año 90: ‘Los éxitos de la radio’ que es como llamo al segmento de música internacional”.

Del repertorio internacional en el que figuran canciones de Marc Anthony, Albita, Gloria Gaynor, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, Eva sostiene: “Las he elegido por su belleza y porque me permiten mostrar la versatilidad de mi voz. Para ese repertorio necesito a mi hijo Carlos en la batería y a mi hermana Rosa en los coros; y como ya saben, trabajo con mi hijo Francisco en el sonido, así que tendré a la familia completa sobre el escenario”.

Para este año que empieza, Eva solo tiene parabienes para su público: “Quiero desearles que en este 2018 tengan mucha salud, porque sin salud no somos nada. Mucho trabajo para que así puedan conseguir y tener lo que desean. Traten de buscar su paz interior para así tener un poco de tranquilidad y felicidad. Esforcémonos cada día por ser mejores seres humanos”, concluye la 'Diva del criollismo'.