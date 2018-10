Eva Ayllón lanza nueva producción minimalista "48 años después" 

Eva Ayllón anuncia el lanzamiento de "48 años después", su producción discográfica, que será presentada este 30 y 31 de octubre, en el Gran Teatro Nacional.

“He entrado a una onda retro, minimalista, en la que estoy rescatando la forma en la que grabábamos antes. Este disco tiene un vals, una marinera, un festejo, un landó, está bien distribuido, como lo hacíamos hace 20 años”, afirma la artista criolla.

En este CD, Eva condensa los inicios de sus 48 años de ininterrumpida y exitosa trayectoria artística por la que no deja de dar gracias.

“Estoy contenta y agradecida por esta oportunidad de poder grabar discos, aunque me lamento y me pregunto: ¿por qué no hice esto hace 10 años? Pero Dios sabe porque hace las cosas”, refiere la cantante con su nueva creación en la mano.

Como con “Clavo y canela”, su noveno disco nominado al Grammy Latino, Eva Ayllón planea postular a “24 años después y "Sencillamente Eva", discos también producidos por ella, a los galardones de la Academia de la Música en el 2019.

“Para mi dejaron de existir los arreglos musicales, ya no pago ninguno. Solo mando a hacer cifrados del tema, luego entramos a la sala de grabación y les voy diciendo a mis músicos que quiero en el piano, en la guitarra, con las palmas… Entonces, se convierte en un tema mío. Tengo, como me decía Chabuca Granda, esos duendes que me van dictando las cosas que tengo que hacer”, comenta la artista de la forma en que trabaja sus producciones.

Aunque le gustaría hacerse de un Grammy en la categoría de Mejor álbum folclórico (2018) con "Clavo y canela", a Eva le satisface que su trabajo sea reconocido.

“Siento que el Perú ha sido nominado. Si el disco sale exitoso, es el éxito de todos nosotros”, refiere Ayllón.

LA MAESTRA Y SUS PUPILOS

En el show del Gran Teatro Nacional, Eva Ayllón presentará los temas de “48 años después”, pero además compartirá el escenario con sus pupilos.

“Desde que salió 'La voz Perú' tuve la oportunidad de llevar a los cantantes a mi escenario, de trabajar con ellos, de seguir su carrera y ayudarlos un poco... En “Los 4 finalistas” me reencontré con algunos y conocí a otros. Al ver que se han desarrollado más, quise llevarlos a un teatro”, confiesa Ayllón.

“Hemos preparado un espectáculo lindo en el que ellos harán lo que más saben: su música. Serán siete canciones a dúo con cada uno de ellos y terminaremos cantando peruano. Tras esta secuencia, haré los clásicos que el público siempre quiere oír. Este es mi homenaje a la canción criolla”, acota,

Entre sus pupilos están Jair Mendoza, Javier Arias, Jeremy Gómez, César Mancilla, Marcela Navarro, Susan Ochoa y Noelia Calle.