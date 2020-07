Entre las muchas cualidades que podemos reconocerle a Eva Ayllón está la de adaptarse a diferentes circunstancias. Después de haberse consagrado con el Premio a la Excelencia en el Grammy Latino 2019, la maestra del criollismo no da tregua y ahora se aventura a uno de los retos más importantes de su carrera: cantarle a un público virtual que la acompaña a través de una pantalla. Y aunque se confiesa nerviosa por este nuevo formato de conciertos, sabe que no puede quedarse atrás en el panorama poco auspicioso que pinta para el sector artístico.

Con 50 años de trayectoria en la música peruana y latinoamericana, Eva Ayllón alista su primer espectáculo online llamado “Con amor y fe por mi Perú”. Este homenaje a la patria, que incluirá los eternos clásicos y algunas novedades, llega como resultado de las nuevas actividades que realizan los músicos del mundo para adaptarse a las consecuencias de la pandemia del coronavirus. En entrevista con El Comercio, la cantante criolla reflexiona sobre esta realidad y cómo aún estamos lejos de solucionar los problemas de la industria.

Este fin de mes debuta en las plataformas virtuales con su concierto online “Con amor y fe por mi Perú”. ¿Cuál es su sensación por presentarse en este nuevo formato?, ¿se siente cómoda?

Me he llegado a sentir cómoda, aunque te confieso que también me he llegado a sentir muy nerviosa. He sentido mucho dolor en mi alma. Tengo el corazoncito roto porque ver las butacas vacías es como una añoranza; se extraña el barullo, el aplauso. Cada vez que hemos terminado de ensayar algún tema, estamos esperando el aplauso porque es muy importante para nosotros los artistas, pero la fortuna es que hemos encontrado una nueva forma de hacer música y de lograr que el público pueda participar.

¿Cómo se maneja con las redes, maestra? Ahora que todos nos comunicamos a través de ellas…

Con las redes me manejo maravillosamente. He agarrado la costumbre de despedirme todas las noches de mis seguidores y, cuando es muy temprano, también saludar, desearles “buenos días”. Ya cuando no aparezco es porque saben que yo duermo hasta las 2 p.m. (risas). Estoy muy bien, estoy llevándome bien con todo el público en las redes; estoy en Instagram, en Facebook, todavía en Twitter y me gusta, me tomo mi tiempo.

¿Cómo está viviendo el fin de la cuarentena?, ¿sigue quedándose en casa o cómo hace con las compras?

Tengo una persona que se encarga de las compras o, a veces, sale mi hijo. A mí no me dejan salir para nada. Soy una persona de alto riesgo, por el corazón, por el asma y porque yo siempre, con una gripe, termino en UCI. Por eso, me están cuidando tanto. Estoy con mis citas de los doctores virtualmente cada mes. Estoy perfecta, gracias a Dios.

Y me imagino que 100% abocada a la música o, ¿qué otras actividades está haciendo en este tiempo?

Solamente la música. Estoy con mi hijo en el estudio; él está haciendo lo suyo y yo hago lo mío, y luego nos juntamos y él se encarga de armar lo que yo quiera hacer. Todavía tengo muchos amigos del extranjero con los que tengo que hacer cosas, así que por ahí voy cambiándole el ritmo y viendo qué hacer.

Muchos músicos perdieron su trabajo por la pandemia. ¿Cree que el Gobierno hizo lo suficiente para ayudarlos?

Para ayudar a los músicos peruanos faltan demasiadas cosas. Cualquier ayuda es buena, pero nosotros necesitamos ayuda desde el año 50 (risas). Mientras que no haya una ley, no se puede hacer nada. De todas maneras, gracias a las personas que hayan pensado en nosotros. No tengo nada que ver, pero doy las gracias de todo corazón porque somos compañeros y tenemos que darnos la mano.

¿Cómo se sintió cuando surgió el escándalo en el Ministerio de Cultura y el incidente con Richard Swing?

Yo no me enteré mucho de ese asunto porque estoy metida en el estudio haciendo música, trabajando; estoy siendo feliz. No veo noticias hace mucho tiempo porque eso afecta mi sistema nervioso. Así que no me he percatado de eso.

Ya que se concentra en lo positivo de esta pandemia, ¿qué cree que ha sido lo mejor que ha sacado en este periodo?

Hacer música por las redes; citar a mis músicos y que cada uno, con su celular, se grabe y hacer semejantes bandones u orquestas para hacer un tema. Eso es lo más lindo porque, aunque no nos podamos abrazar, nos estamos viendo, estamos haciendo lo mismo en el mismo canal y siendo felices. Por el concierto, he parado algunas cosas porque nosotros seguimos imaginando para seguir creando. Las plataformas son vehículos que podemos aprovechar de muchas formas, así que hay que utilizar lo que tenemos. Por ahora serán conciertos virtuales, luego podremos tener el bendito streaming. Cuando llegue el streaming, ya no creo que necesitemos nada más.

Este año cumple 50 años de vida artística. A pesar de la coyuntura, ¿cómo piensa celebrar esta fecha tan importante?

El proyecto que hicimos desde el año pasado para este 2020 lo vamos a dejar para el próximo año. Con esto vamos a tratar de celebrarlo a lo grande, en un lugar grande para el pueblo, como el pueblo sabe que trabajo. Si hacemos algo este año, va a ser virtual. Después de estas fiestas patrias, yo no voy a aparecer hasta octubre, que es como siempre que me he presentado: para el día de la madre, del padre, fiestas patrias y para el día de la canción criolla.

Maestra, usted no se cierra a ningún género por su versatilidad. ¿Existe alguno por el que se ha animado en este tiempo?

Estamos haciendo cosas con otros compañeros internacionales. Más bien, me he detenido un poco para no quitarle tiempo ni importancia al concierto; pero, una vez que termine el concierto, continuamos con algunas cosas que tenemos ya grabadas inclusive.

¿Qué podemos esperar del concierto “Con amor y fe por mi Perú”?, ¿algún invitado?

Invitados no tengo porque no se puede y porque no acostumbro. Él único que entra a mi escenario es mi ‘José Antonio’, mi Mauricio Fernandini, pero que esta vez no lo he podido tener. Todas las canciones que vamos a interpretar son dedicadas al Perú, ya luego tengo la parte en la que hago todos los temas que al público le gusta. Aunque les gusta todo, ellos tienen su preferencia, ya sabes, por los de siempre: Los Quipus, Lucha Reyes, “Mal paso”, etc. Así que vamos a tener, de todas maneras, el homenaje al Perú y el homenaje a la gente que le gusta mis otras canciones.

