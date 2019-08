Eva Ayllón y el día en que fue pifiada por el 'monstruo' de Viña del Mar

Hubo un tiempo en el que el público del Festival de Viña del Mar podía ser tan inclemente que se le llegó a bautizar como 'el monstruo'. Y ese monstruo era voraz. Sus fauces devoraron a chicos y a grandes. Y en la lista de estos últimos también se puede contar a Eva Ayllón, una de las máximas representantes de la música peruana.

La intérprete de "Mal paso" estuvo invitada a la 42 edición del evento como miembro del jurado de la competencia oficial. Antonio Vodanovic, el que fue por muchos años el conductor irreemplazable de la velada, pidió "un aplauso cariñoso" para la artista que debía tomar el escenario por unos minutos a manera de presentación.

Pero cuando Eva Ayllón apareció en escena, apenas y se distinguieron las muestras de aprobación. Chiflidos, silbidos y abucheos acompañaron los primeros acordes de "La flor de la canela", el tema con el que la artista inició su show.

"Odiáme", "Cariño malo" y, sobre todo, "Cariño bonito", que incluyó un fragmento solo a dos voces, continuaron con las interrupciones del 'Monstruo', que parecía por momentos no resistirse y querer guardar silencio ante la potente voz de la peruana y su sólido conjunto musical.

Presentación de Eva Ayllón en Viña del Mar. (Fuente: YouTube)

Aquella presentación generó diversas repercusiones. Fabiola de la Cuba, por ejemplo, dijo a la prensa local que había en la Quinta Vergara una "predisposición" del público chileno contra los cantantes peruanos. Lo que se repetiría al año siguiente cuando Eduardo del Perú se llevó dos Gaviotas de Plata por "Juramento" pese a las pifias que se escucharon cada vez que se lo anunciaba como el representante nacional en el festival.

En Chile, sin embargo, algunos recordaban el mal 'timing' para la presentación de Eva Ayllón. Aquel 2001 integraban el cartel principal de Viña del Mar artistas como Ráfaga, Gondwana, La Ley, Miriam Hernández, Miguel Bosé y Ana Torroja. Y a la peruana le había tocado salir precisamente después del dueto español que venía liderando las preferencias radiales con la gira "Girados".



Ana Torroja y Miguel Bosé cantan "Corazones" en Viña.

Pero aquella noche Eva Ayllón logró algo que solo los grandes artistas pueden hacer: mostrar todo su temple para no dejarse amilanar por el 'monstruo' y continuar su presentación hasta lograr domarlo y permitir que la velada siguiera con calma. Y esto no es poca cosa. Recordemos que en la Quinta Vergara han pasado algunos de los peores momentos de su carrera artistas como Xuxa y Alejandro Sanz.

A la animadora infantil brasileña el público de Viña del Mar le respondió con una grosería el coro de "Ilarie", lo que la hizo romper en llanto sobre el escenario al pensar que "no la querían".

Xuxa en Viña del Mar. (Fuente: YouTube)

Y en el documental sobre su vida y carrera (que lleva por título "Lo que fui es lo que soy" y que está disponible en Netflix), Alejandro Sanz se refiere a su debut en Viña del Mar como un momento poco agradable de su trayectoria.

En aquel año 1994, el español estaba en todo su apogeo con el disco "Si tú me miras", pero un problema técnico le impidió empezar su show. Él optó por cantar solo con su guitarra, que no se oía apagada al no estar micrada. Las pifias fueron inmediatas. Sanz, se dice, terminó llorando en su camerino.

Alejandro Sanz en Viña del Mar en 1994. (Fuente: YouTube)

Con Eva Ayllón la historia fue generosa y, en aquel momento, hubo consenso: la presentación de la peruana no ameritaba la furia del 'Monstruo'.

Una reseña de aquella presentación publicada en 2001 en la edición digital del diario "El mercurio de Valparaíso" decía: "Pero la potente voz de esta madura mujer no se opacó ni con los gritos que decían '¡fuera!'. Cantó a dúo con uno de sus músicos 'Cariño bueno', actuando cada nota, para terminar con el tema de ritmos carnavalescos 'Yo te canto'. En ese momento, la Quinta se había dado por vencida y los espectadores del palco y la platea bailaban sin cesar. Sin duda, lo de Eva Ayllón fue una propuesta de calidad, que para algunos pasó inadvertida. Mal por ellos".