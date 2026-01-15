Eva Ayllón vuelve a los escenarios con “Bolero #3”, su nuevo concierto íntimo en Lima

Eva Ayllón, una de las voces más emblemáticas de la música peruana y latinoamericana, anuncia su esperado regreso a los escenarios en este 2026 con “Bolero #3”, un espectáculo de formato íntimo dedicado íntegramente al bolero.

Con más de cinco décadas de trayectoria, Eva Ayllón ha construido una carrera marcada por la autenticidad, la emoción y una profunda conexión con el público. En ese recorrido, el bolero ocupa un lugar esencial. No se trata solo de un género que interpreta, sino de una expresión que la artista siente como propia, una forma de narrar la vida con sus luces y sombras. “El bolero es la vida misma”, ha señalado en más de una ocasión, aludiendo a su capacidad de retratar alegrías, tristezas, amores intensos y desamores que dejan huella.

A lo largo de los años, Ayllón ha desarrollado diversos formatos de concierto en los que el bolero ha sido protagonista como “Un Bolero, un Vals” que tuvo dos ediciones. En 2021 presentó un espectáculo virtual dedicado íntegramente a este género, con un repertorio que rindió homenaje a grandes voces como Olga Guillot, Javier Solís y Lucho Barrios. También ha incorporado a sus presentaciones en vivo clásicos como “Noche de ronda”, “Cruel condena”, “Mi viejo” y “Cómo fue”, interpretaciones que se han convertido en algunos de los momentos más emotivos y aplaudidos por sus seguidores.

Esta relación sostenida con el bolero se refleja además en su discografía y en su registro audiovisual, donde destacan versiones de temas inmortales como “Somos novios”, “Dos gardenias”, “Lágrimas negras” y “Que somos amantes”. En cada una de estas canciones, la cantante imprime una lectura personal, atravesada por la experiencia y la memoria emocional. Para Eva Ayllón, interpretar un bolero implica haber vivido, haber amado y haber sufrido; es, como ella misma lo define, “un disparo directo al corazón”.

Un viaje emocional

“Bolero #3” propone un repertorio renovado y cuidadosamente seleccionado, concebido como un viaje emocional por historias de amor, desamor y nostalgia. En este nuevo espectáculo, la artista apuesta por la cercanía y la escucha atenta, en un formato que privilegia la intimidad y permite apreciar, sin artificios, la potencia vocal, la calidad interpretativa y la sensibilidad que la han convertido en una figura única de la música peruana.

El regreso de Eva Ayllón a los escenarios se produce tras algunos meses de descanso, luego de un 2025 especialmente intenso, marcado por presentaciones memorables. Entre estas, una exitosa y extensa gira por diversas ciudades de Estados Unidos y “Y sigo aquí”, el concierto masivo con el que debutó en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, reafirmando su vigencia artística y su capacidad de conectar con públicos de distintas generaciones y desde diversos registros musicales.

En estas dos noches especiales en Barranco, el bolero se desplegará en toda su carga emocional en la voz de una intérprete que lo asume como una forma de sentir y de contar la existencia. “Bolero #3” será, así, una invitación a detener el tiempo, a dejarse llevar por la emoción en su estado más puro y a reencontrarse con una artista excepcional que sigue cantándole, con el alma y el corazón, a lo más profundo de la condición humana.