La cantante criolla Eva Ayllón ofreció una serenata con motivo del Día de la Canción Criolla en el Centro de Artes Escénicas de Nueva Jersey, ubicado en la ciudad de Newark, donde logró convocar a más de 2.800 asistentes junto a Daniela Darcourt como artista invitada.

Durante la presentación en el Prudential Hall, ambas intérpretes compartieron el escenario para ofrecer un repertorio con temas emblemáticos de la música peruana.

“Haber llegado con mi música, con la música del Perú, con los recuerdos del Perú, me ha hecho sentir muy emocionada”, dijo la artista, agregando: “Así quiero que siga nuestra música peruana: luciéndose en grandes escenarios y ganándose el respeto y el amor de todos”.

Así fue la participación de Daniela Darcourt

La velada incluyó interpretaciones de temas clásicos como “Andar andar” y “Cuando llora mi guitarra”, además de homenajes a Carmencita Lara, Lucha Reyes y Chabuca Granda. Al momento de cantar “Fina estampa” inició a capela en la voz de Ayllón para luego sumar el acompañamiento vocal de Darcourt.

El recital abarcó también un bloque dedicado al grupo Los Kipus y canciones como “Mal paso”, “Señor mentira”, “Hoy”, “Toro mata”, “Cuando llegue la hora”, “Cariño bonito” y “Enamorada de estar aquí”.

“Me gusta el color que le estamos dando a mi show y, sobre todo, la juventud, la fuerza y el dinamismo que tiene Daniela”, manifestó sobre la respuesta del público ante la presencia de la salsera.

Eva Ayllón y Daniela Darcourt durante una presentación en Queens (Estados Unidos)

Tramo final de la gira y próximos proyectos

El concierto en Nueva Jersey forma parte de una gira internacional iniciada el 9 de octubre que ha recorrido ciudades como Tampa, Davie, Miami, Houston, Dallas, Phoenix, Anaheim, San Diego, Indianápolis, Chicago y Nueva York.

El itinerario prosigue este 31 de octubre en Wilmington, Delaware, y finalizará el 1 de noviembre en el recinto The Howard Theatre de Washington D. C.

Eva Ayllón / ALESSANDRO CURRARINO

Tras concluir las fechas en Norteamérica, la cantante estará presente el 12 de noviembre en Las Vegas para la entrega de los Latin Grammy, donde compite en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su producción “Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live]”.

Finalmente, retornará a Lima para cerrar el año con dos funciones de su espectáculo “Con guitarra y cajón”, programadas para el 17 y 18 de diciembre en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

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