La gira por territorio estadounidense se inició el 9 de octubre y ha recorrido ciudades como Miami, Houston, Dallas, Chicago y Nueva York | Foto: Difusión
La gira por territorio estadounidense se inició el 9 de octubre y ha recorrido ciudades como Miami, Houston, Dallas, Chicago y Nueva York | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante criolla Eva Ayllón ofreció una serenata con motivo del Día de la Canción Criolla en el Centro de Artes Escénicas de Nueva Jersey, ubicado en la ciudad de Newark, donde logró convocar a más de 2.800 asistentes junto a Daniela Darcourt como artista invitada.

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