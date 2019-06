Ex vocalista de Santana se suma al concierto “Icons of Classic Rock”

El vocalista de Santana en la década de los años 80, Alex Ligertwood, se sumará a “Icons of Classic Rock”, concierto que se desarrollará en Lima el próximo 13 de junio con la participación de las leyendas de las bandas Toto, Chicago, Journey y Boston.

“Icons of Classic Rock” reúne a leyendas del rock. (Foto: Difusión)

Asimismo, Will Champlin, hijo de Bill Champlin y participante de la quinta temporada de "The Voice", donde fue parte del equipo de Adam Levine; también formará parte de este evento.

“Icons of Classic Rock” se desarrollará este 13 de junio en el Plaza Arena Jockey.

En esta única noche llena de nostalgia ochentera, los amantes del rock clásico podrán ver por primera vez a estás leyendas de la música estadounidense reunidas en un mismo escenario, interpretando memorables melodías de cada una de las bandas de las que formaron parte.

Las entradas están a la venta en Teleticket y Teleticket.com.



Santana - Somewhere In Heaven Live In Santiago 1992. (Video: YouTube)