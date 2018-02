EXO y CL ensayan para cierre de olimpiadas de invierno

La boyband K-Pop EXO y CL, cantante y ex-2NE1 realizarán actuaciones especiales en la ceremonia de cierre de las Olimpiadas de Invierno de Pyeongchang 2018, y la TV coreana dio un vistazo a los últimos preparativos del evento.

La cadena de televisión local KBS compartió en su noticiero breves imágenes de los ensayos para la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos en Pyeongchang, y pudo apreciarse a EXO y CL en medio de despliegues entre futuristas y tradicionales.

Vista previa de ensayos para Olimpiadas de Pyeongchang 2018 con actos K-Pop EXO y CL. (Fuente: YouTube)

Junto a las imágenes puede oírse a EXO bailar al ritmo de "Growl", primer éxito de su carrera. Por otro lado, se observa en el clip a CL sobre una plataforma mientras interpreta "I Am The Best", el mayor hit que lanzó como parte del cuarteto 2NE1.

La ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang 2018, con las actuaciones del grupo K-Pop EXO y la cantante CL, se llevará a cabo el 25 de febrero y será transmitido alrededor del mundo a las 6 a.m., hora peruana.