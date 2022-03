Conforme a los criterios de Saber más

En una temporada muy difícil para los artistas peruanos, la agrupación Explosión de Iquitos siguió trabajando para deleitar a su público y así nació la nueva versión de la reconocida canción “No sé”, inicialmente interpretada por la española Melody. Añadiéndole su propio ritmo característico de la lambada, este sencillo se volvió viral a través de redes sociales y el público lo eligió como el Hit del año de los Premios Luces 2021.

La banda originaria de Iquitos nació en enero de 1998 bajo la dirección del empresario Raúl Flores Chávez como resultado de una decepción laboral. Su hijo, el actual dueño de Explosión, contó anteriormente a El Comercio que quedarse sin trabajo lo motivó a innovar y así nació el que sería el proyecto más importante de su carrera bajo el nombre de Explosión Musical. Una anécdota sobre el origen de la denominación es que Flores Chávez se ´inspiró´ en la coyuntura de nuestro país, donde se escuchaban varias explosiones de coches bombas en los últimos años de los 90.

Su emoción por el Premio Luces

Los cinco representantes de Explosión de Iquitos llegaron hasta el hall del histórico edificio de El Comercio y se mostraron emocionados al recibir el galardón. “Estamos muy felices y muy agradecidos sobre todo con las personas que hicieron posible esto, que son nuestro público, ya que sin ellos no lograríamos nada”, dijo por su parte Linda Caba, la vocalista de la agrupación.

Por su lado, el dueño de Explosión, Raúl Flores recalcó la grata sorpresa de recibir la noticia tras ganar Hit del año. “A nombre de mi familia, de Explosión y de toda la gente de Iquitos, esto es un gran reconocimiento al trabajo que estamos haciendo y esto se lo debemos a todos nuestros fans”, señaló.

Proceso creativo de “No sé”

La nueva versión del éxito “No sé” nació durante una conversación del equipo donde se debatían cuáles serían los temas que sacaría la agrupación para el 2021. Raúl Flores confesó que cada año se organizan para brindar nueva música a sus seguidores y con esta canción tuvieron que “mejorar la melodía, la voz y algunas cositas más que, sin pensarlo ni tenerlo presente, se ha vuelto un éxito”.

Asimismo, el productor y músico Tony Sánchez agregó que “No sé” es una balada que cumplió 18 años en el 2021 y decidieron grabarla con el ritmo de la lambada, la cual caracteriza a Explosión de Iquitos.

“No pensábamos que la canción fuera a llegar tan lejos. Pero se trabajó también con la publicidad para hacer el baile y ese tipo de cosas. Eso es lo que causó que la canción se va vaya más allá. Fue un trabajo en equipo y esos son los resultados de trabajar todos día y noche, dar las ideas, cantando, coreando y más bien muchísimas gracias por el premio”, recalcó.

Sesión de fotos con los ganadores de los Premios Luces 2021, Grupo Explosión de Iquitos, ganadores de categoría Hit musical del año. Foto: Anthony Niño de Guzmán para El Comercio.

Como menciona el músico Roberto Rodríguez, las redes sociales tuvieron un rol fundamental en el éxito de la canción. “La verdad es que para nosotros fue sorprendente la aceptación del público, sea en las redes sociales como Facebook. Poco a poco iba creciendo más la acogida de la canción”.

También precisó que “”No sé” ha causado gran euforia a nivel nacional e internacional porque hay gente que lo subía a redes sociales y para nosotros es muy sorprendente verlo en otros países a través de Tik Tok. La verdad es que nos hemos sentido muy alegres y más en tiempos de pandemia que nos ha golpeado mucho a todos y haber hecho este mérito en esa temporada fue muy satisfactorio para el grupo Explosión”.

En ese punto, Raúl Flores añadió que ellos buscaban acercarse a su público y por ello hicieron una convocatoria mediante sus diversas plataformas. “Era increíble recibir videos de Estados Unidos, Europa, Sudamérica. Era tanta la convocatoria que lo subíamos y a la gente le gustaba verse y compartir, decir ´estoy saliendo en las redes de Explosión, compárteme´”.

El equipo tuvo el privilegio de escuchar a Linda Caba cantando el coro de “No sé”. “Y es algo que me quema y en mi mente se me queda/Su imagen grabada, cada vez que le veo/Ay, cada vez que le veo/No sé (no sé)”, dice la letra. Puedes disfrutar de su actuación en el video adjunto.

Anécdotas con Melody

A mediados de junio del 2021, la cantante española Melody sorprendió a todos al llegar a Perú para grabar exclusivamente con Explosión de Iquitos tras la viralización de la nueva versión de “No sé”. En esa oportunidad, la artista grabó un videoclip junto a la agrupación para su colaboración en el exitoso sencillo.

Consultados al respecto, Linda Caba respondió que estaban felices de que Melody pudo hacerse un tiempo para viajar y convivir con toda la banda. “Súper felices de que ella haya tenido la humildad de venir a compartir con nosotros desde tan lejos; de venir a grabar y compartir muchas experiencias juntos en Iquitos. Hemos tenido muchas anécdotas, le han pasado muchas cosas alegres. Ella se llevó un recuerdo muy bonito de Iquitos, de Perú y espera volver pronto”.

Caba también señaló que, debido al corto tiempo de estancia de Melody, no lograron culminar todos los proyectos previstos y esperan reencontrarse pronto para seguir haciendo música. “Seguir compartiendo el arte que es lo que nos une a todos los artistas. Y seguir regalando música, talento a todo el público que lo merece”, puntualizó.

Próximos proyectos

Explosión de Iquitos no se detiene y viene preparando sorpresas para todos sus seguidores durante este 2022. “Tenemos programados varios feats con artistas nacionales. Explosión acaba de cumplir 24 años y en este tiempo ya se han sacado varias producciones que en su momento de repente solo llegó a la zona oriente del país. Son temas muy buenos, muy bonitos que vamos a regrabarlos con algunos artistas nacionales para que la gente de todo el Perú los conozca, los vea”, recalcó Raúl Flores.

Por último, el dueño de Explosión reveló que “tenemos en el programa unos cinco temas inéditos que estamos en plena producción y que muy pronto saldrán en nuestras redes sociales”.

